La cantant Sílvia Pérez Cruz presentarà el seu nou treball discogràfic en el Guitar BCN 2023. El festival ha fet públic aquest dimecres que l'artista de Palafrugell presentarà en directe el nou àlbum els propers 24 i 25 de maig al Teatre Tívoli. El festival ha detallat que el nou disc de la cantant es presentarà acompanyat d'un «concepte escènic en sintonia». El GuitarBCN també ha explicat que Steve Hackett, Andrés Suárez, India Martínez i Leo Rizzi s'afegeixen a la programació del festival. Les entrades pels concerts es posaran a la venda aquest dijous.

En un comunicat, el GuitarBCN ha reivindicat que la trajectòria de Sílvia Pérez Cruz és «tan fascinant com plena de risc i emoció, descrivint un viatge constant que parteix de la seva veu única per arribar a indrets sovint insospitats». Segons han explicat, la proposta de Pérez Cruz es deixa seduir per influències transversals i es posiciona a l'avantguarda de l'escena creativa.

Pel que fa a la resta de concerts, el guitarrista de Genesis Steve Hackett arribarà al Teatre Coliseum el 29 de juny per estrenar 'Genesis Revisited - Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights', la seva reeixida celebració dels 50 anys del mític àlbum 'Foxtrox'.

El cantautor Andrés Suárez també presentarà en directe el seu nou treball discogràfic, 'Canciones de vida y vuelta', el 17 de juny al Palau de la Música Catalana, mentre que India Martínez portarà els ritmes llatins i ballables que inclou 'Nuestro Mundo' al Sant Jordi Club el 29 de juny.

Finalment, Leo Rizzi exhibirà el seu pop contemporani el 27 d'abril a Luz de Gas.