Que bonic és trobar llocs on perdre de vista les coses lletges del món. I quin greu veure que són tan lluny dels nostres. Hi són presents les coses belles d’aquest mateix món on vivim i per això el greu és més intens, perquè les tenim però moltes vegades no a la vora. Llegia Álvaro Cunqueiro quan m’he adonat que hi ha dos mons -el dels seus llibres Merlín e familia o Las mocedades de Ulises i el nostre- que tenen poc a veure. Però no és qüestió exclusiva de la màgia i la fantasia, sinó de l’absència en les seves obres de la lletjor mediocre que atabala el sentiment de tantes coses belles amb què convivim. Tan lluny i incomunicades estan la bellesa de Miranda i la nostra lletjor, que mentre llegeixo em sembla recórrer efectivament la distància que separa dos mons diferents. L’explicació de tanta distància és que sovint perdem la capacitat d’observar la bellesa per culpa de la dictadura lletja de la realitat. Acompanyant la dificultat diària d’apujar la persiana per molta gent, hi ha la comunitat de preocupacions i estrès de la qual formem part, que emana dels mitjans i que explica el filòsof Peter Sloteridjk a Estrés y libertad. Una coacció constant que ens manté sempre alerta per identificar la lletjor, però que ens aparta de la bellesa. Com ara, la tristesa en els ulls de la reina Ginebra o la tornada d’Ulisses en un cant on reposarien les seves medalles.

Cunqueiro és també el triomf del joc. L’escriptor no separa realitat i fantasia: combina en la seva imaginació la bellesa del món i el joc que el mateix món permet sobre totes les coses. Ha triat la imaginació que defuig la mediocritat, com en el món on de petits jugàvem sense conèixer què era la mateixa mediocritat. Perquè imaginar un món sense lletjor és tornar a l’època que no coneixíem les coses lletges. Cunqueiro juga amb la història, la geografia, les llegendes i el temps. Com quan de petits, barrejàvem èpoques, reis i armes en les històries de les nostres joguines. Hi ha un fil d’erudició que uneix Cunqueiro amb totes aquestes coses i és molt segur, però a part de les llegendes i el seu coneixement, també viu de la seva imaginació, com de la imaginació del nen, els seus jocs.

Llegir Cunqueiro és fugir i rebel·lar-se alhora. Fugir del món, carregat amb les seves coses més belles -entre d’altres, la nostra infantesa. Rebel·lar-se contra la veritable derrota que és acceptar la dictadura de la realitat i creure que en la vida la bellesa és anecdòtica.

Hi ha dos mons diferents i un està fet només de les coses belles de l’altre. Encara que no ho sembli, Merlí, Ginebra i Ulisses són algunes d’aquestes coses. Com la imaginació, la infantesa o Álvaro Cunqueiro. La lectura de la distància entre aquests mons els uneix, encara que sigui des del rebuig a la comunitat d’estrès crònic en què vivim. Perquè, ben pensat, no deuen estar tan lluny com sembla, ni deu ser insalvable l’estrès, ni tan oculta la bellesa: Cunqueiro a quin pertany sinó als dos?