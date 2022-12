Dues produccions El trencanous; l’adaptació a capella del Conte de Nadal de Charles Dickens dels banyolins Cor de Teatre; El llarg dinar de Nadal de La Ruta 40 o els valsos i polques dels Strauss són algunes de les propostes que teatres i auditoris gironins acolliran en els propers dies. Música, teatre, circ i dansa complementaran les dues setmanes de Nadal l’àmplia oferta de cultura popular que anima a les festes, com els Pastorets, els pessebres vivents o el recuperat Cant de la Sibil·la.

«SCROOGE»

Després d’una primera tanda de representacions a Banyoles, Cor de Teatre durà el 29 de desembre al Teatre Municipal de Girona Scrooge, una adaptació a cappella del Conte de Nadal de Charles Dickens. Dos anys després de l’estrena en plena pandèmia, el muntatge dels banyolins creix i augmenta la durada, les peces musicals i el nombre d’intèrprets.

GIO SIMPHONIA

Bach, els Beatles, Philip Glass i David Bowie, lligats per la interpretació de la Gio Symphonia i la veu de l’actriu Elena Tharrats formen el nou espectacle de l’orquestra gironina, Ticket to ride. Amb Francesc Prat a la batuta, la Gio el porta demà al Teatre Principal d’Olot i el 8 de gener a l’Espai Ter de Torroella de Montgrí, en un concert de Reis organitzat conjuntament entre l’auditori i el festival de Torroella.

«GERIONA, 20 ANYS!»

Geriona celebra vint anys amb un concert demà a l’Auditori de Girona. Els tres cors i diversos convidats participaran en una proposta per a la qual han comptat amb la directora d’escena Mercè Vila Godoy i la coreògrafa Neus Masó.

FESTIVAL DE VALSOS I DANSES

L’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig, portarà a la sala gran de l’Auditori de Girona tota l’energia dels valsos i polques de la família Strauss i de la música popular centreeuropea. El recital, previst pel 30 de desembre, comptarà també amb la soprano Marga Cloquell.

EL GRAN CIRC DE NADAL

Un dels fixos a la ciutat de Girona és el Gran Circ de Nadal al pavelló de Fontajau. En aquesta ocasió, del 26 al 30 de desembre s’hi veuran una dotzena d’atraccions protagonitzades per 25 artistes, que actuaran sobre una pista aquàtica de 120.000 litres. Una de les particularitats de Sobre aigua 2 és que les fonts se sincronitzaran amb la música en viu de la Paris Circus Orchestra.

«EL TRENCANOUS»

El dia de Sant Esteve a l’Auditori de Girona i el 30 de desembre al Teatre Principal d’Olot, el Ballet de Barcelona presentarà El Trencanous, amb trenta-cinc artistes en escena que interpreten la història de la Clara i l’Eloi, que al costat d’un simpàtic trencanous emprenen un viatge cap a un món de fantasia. La producció del Ballet de Barcelona, però, no serà l’únic Trencanous aquests dies, perquè el Ballet Théâtre Classique durà la seva versió del clàssic al Teatre El Jardí de Figueres el 3 de gener.

«EL LLARG DINAR DE NADAL»

El llarg dinar de Nadal de La Ruta 40 és menys llarg que qualsevol dels nostres dinars de Nadal i això que, en realitat, són molts àpats que transcorren a la vida de la família Bayard. La companyia ha fet de la seva representació del text de Thornton Wilder un imprescindible de la cartellera barcelonina i el 30 de desembre el durà a La Planeta, una sala on se senten com a casa, en la gira de comiat d’un espectacle que va rebre el premi Butaca l’any 2015.

«CAMÍ CAP A MIRMANDA (O L'ULTIM NAS DE L'ANY»

L’Home dels Nassos, follets, monstres i sirenes es creuen al camí de la Silvana, una nena que vol ser carbonera, a Camí cap a Mirmanda (o l’últim nas de l’any), l’opció per al públic familiar del teatre de Bescanó d’aquest Nadal. Escrit per Blanca Bardagil i dirigit per Pau Castillo, hi arribarà el 8 de gener.

«SOPLA!»

Circ de gran format i per a tota la família és el que proposen els andalusos Truca Circus a Sopla!, que arriba el 7 de gener al Municipal de Girona. Cinc diàbolos ballarins, un duel de bicis o helicòpters de mans i peus serveixen per fer el que la companyia anomena «la celebració d’una celebració», una festa que s’emmarca en un temps inspirat en els feliços anys 20.

CARLOS NÚÑEZ

El gaiter Carlos Núnez recalarà a l’Auditori de Girona en el final de la seva gira de Nadal. Serà el 7 de gener i hi celebrarà els 25 anys de la publicació del seu primer disc, Irnandade das Estrelas. Hi col·laboraran John Pilatzke, el violinsita i ballarí de The Chieftains i alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Olot.