No es x ti és el primer avançament, publicat pel segell Metz Records, del que aviat es convertirà en el debut en llarg de Marina Freixas, una jove d’Igualada establerta des de fa quatre anys a la ciutat de Girona, on estudia el grau en Arts Escèniques de l’escola universitària ERAM. L’artista, neboda del conegut cantautor Cesk Freixas, beu de diverses influències per fusionar la cançó d’autor, amb la qual es va iniciar en el món de la música, amb els nous ritmes urbans, com el trap o el reggaeton. Una barreja que ja es deixa notar a Difumina, l’EP de sis talls que ha publicat aquest any i que inclou temes com Detalles o Sin miedo a las alturas.

«Sempre m’han agradat les arts escèniques, la música, el teatre i la dansa. Quan tenia 16 anys em vaig apuntar a classes de cant i de piano, al mateix temps que començava a compondre les meves pròpies cançons» comenta Freixas sobre els seus primers passos en el món de la música. El seu debut es va produir el 2020 amb Sentir, un melancòlic senzill cantat a piano. «El fet de compondre tots els temes amb el piano feia que només em sortissin balades tristes. Fins que vaig conèixer en Jordi Rica, un productor que em va obrir els ulls» explica la cantant, que de la mà de Riica va començar a mesclar cançó d’autor amb gèneres urbans. «En aquests dos anys he fet un gran salt i, en els meus directes, vull que es noti» afegeix. De fet, Marina Freixas ja es troba assajant un nou espectacle que comptarà amb un grup de ballarines damunt l’escenari. Sobre les lletres, afirma que, a banda de parlar de temes clàssics com l’amor i el desamor, també li agrada fer-ho sobre el món que l’envolta, sense oblidar la reivindicació del feminisme. «Escric les lletres des d’un punt de vista molt personal, però són pensaments que poden ser compartits amb molta altra gent» apunta la jove, que cita entre les seves influències a grans artistes que s’acompanyen del piano, com Adele o Pablo López, així com Judit Neddermann, Rigoberta Bandini o Bad Gyal.