El cant profètic de la Sibil·la, entonat per la jove cantant Ariadna Mari Manotas de la coral GiroNins, va ressonar ahir a la tarda a la Catedral de Girona. Després que l’any passat la Capella Polifònica de Girona recuperés la tradició, segons es cantava a la Catedral fins que, al segle XVI, es va prohibir, enguany hi ha tornat, consolidant la cita nadalenca i amb més participants, ja que a la formació coral i a la seva secció infantil, GiroNins, se’ls va sumar la nova Cobla de Ministers.

Sota la direcció de Martí Ferrer i esperonats pel resultat de l’any passat, la Polifònica i GiroNins van actuar acompanyats per la Cobla de Ministrers de Girona, una formació de cinc instrumentistes que ha nascut per l’impuls de la Polifònica de Girona i que va fer la seva presentació en societat al concert d’ahir. Antigament, els ministrers eren els instrumentistes, majoritàriament de vent que, en grup, treballaven al servei dels consistoris municipals, per posar música a les celebracions civils, i de les catedrals, on interpretaven obres religioses, juntament amb les veus de la capella. Ivó Jordà (tarota tenor), Albert Medina (tarota tenor), Adur Ugalde (sacabutx), Anna Losantos (baixó) i Albert Garcia (timbal) són els components d’aquesta nova formació que ahir es va sumar al concert, seguint una tradició secular de la seu de Girona. El paper de la Sibil·la l’havia d’interpretar Ariadna Mari, la solista de l’any passat, però va haver de ser substituïda per Miquel Xirgu per un problema d’afonia. Guarnit amb un mantell de la Mare de Déu adormida, d’autor desconegut, del voltant del 1775, de vellut de seda, or i plata, que es troba al dipòsit del museu de la Catedral, i una espasa del 1875, la Sibil·la duia també una corona de flors blanques, com a símbol de puresa i recollint una antiga tradició que connecta l’hivern amb la promesa de l’esclat de la primavera. El cant de la Sibil·la va centrar tota la primera part del concert, però el públic reunit al temple també va poder escoltar, en la segona part, nadales tradicionals catalanes, tal com era costum a l’època, amb l’acompanyament de Pau Riuró, organista assistent de la Catedral. Avui, a Banyoles Avui la Sibil·la cantarà a Banyoles, a l’església de Santa Maria dels Turers, abans de la Missa del Gall. La ciutat recuperarà aquest vespre el cant de la Sibil·la que antigament s’havia escenificat en una petita església de la comarca gràcies a la companyia banyolina Cor de Teatre i amb el suport de Joventuts Musicals de Banyoles. Hi ha constància que el Cant de la Sibil·la s’havia interpretat a l’església de Sant Andreu del Torn durant la nit de Nadal gràcies a un pergamí del segle XIII trobat l’any 1946 per l’historiador local Lluís Constans, un dels documents més antics i complets en català sobre el cant. El director de Cor de teatre, David Costa, i el filòleg Jordi Roca s’han encarregat de recuperar i adaptar els textos i les músiques recollides a l’Ordinarium Barcinonense del 1569.