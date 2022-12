Rikus fa un salt endavant amb Marc Parrot de productor i un missatge ambientalista

El grup d’animació infantil Rikus fa un pas endavant amb Rikus i els Cromàtics, un nou projecte musical amb missatge ambientalista, producció de Marc Parrot i que els obre un nou escenari davant del públic familiar, el de les sales teatrals. El projecte, que ha quedat recollit en un disc i un espectacle, planteja parlar «d’una forma propera als infants i a l’estil Rikus» de la importància de cuidar el planeta, fent-ho amb una gran varietat d’estils musicals, com ara techno, hip hop, soul o reggae i títols com No volem més plàstics o Tot es pot canviar, explica el cantant i compositor Enric Canosa Cantalozella, cantant, la cara més visible de Rikus.

«En l’àmbit sonor, Rikus i els Cromàtics és un treball més electrònic i galàctic que l’anterior», explica Enric Canosa sobre la desena de cançons de l’espectacle i del disc, enregistrat als estudis Gravacions Silvestresa de Marc Parrot. I és que Rikus llança un missatge sobre la importància de cuidar i respectar el planeta a partir del personatge dels Cromàtics, extraterrestres que mantenen l’ordre a la Via Làctia i que des de l’espai han vist com la Terra està deixant de brillar. «Els Cròmàtics venen a la Terra, busquen la persona que més estima la natura i van a parar a casa en Rikus, i junts emprenen un viatge per diferents indrets per fer-li veure que cal començar a treballar perquè el planeta torni a tenir colors», detalla Canosa. «Tot plegat està fet des d’una òptica crítica i divertida, perquè els infants tinguin ganes de ser cromàtics», continua. Si en l’àmbit musical, el seu anterior projecte, Cançons amb barretina, ja va suposar un impuls en la carrera del grup, ara amb Rikus i els cromàtics fan una aposta més decidida per l’apartat musical, de la mà del músic i productor Marc Parrot de qui, diu Canosa, han après «moltíssim». «Ha sigut un aprenentatge espectacular, per la seva experiència i manera de fer. Quan estàs amb un dels millors productors del país, saps que el resultat lluirà moltíssim. Com a banda, ens ha fet créixer», explica el cantant, que fa de Rikus, i que comparteix projecte amb cinc músics, els barretines. El disc, disponible a les plataformes i en format físic, va acompanyat d’un espectacle que es va estrenar en la cloenda de la Mostra d’Igualada i que el 2023 té previst girar arreu del país a través de la Xarxa de Teatres d’Ateneus Catalunya, la XTAC. «És un espectacle molt diferent del que hem fet fins ara. Nosaltres venim de l’espectacle de carrer i a la plaça ens sentim molt còmodes, però obrim un espai teatral que ens permet fer un pas més en el camí de Rikus», apunta el cantant de Santa Coloma de Farners, tot i que actualment viu a Cassà de la Selva. Enric Canosa ssenyala que és un espectacle per a tota mena de públic, perquè els més petits es quedaran amb els colors i els nens grans entendran el missatge pedagògic, que a més, es pot seguir treballant a casa o a l’escola, perquè s’han editat uns llibrets complementaris per aprofundir en el missatge a favor del medi ambient. Amb quinze anys fent de mestre, explica Canosa, és conscient de la importància que «el missatge no acabi quan s’acaba l’espectacle, i que a casa, al cotxe o a l’aula, la mainada hi continuí pensant».