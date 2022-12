El cicle Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català ha crescut un 60% d’espectadors gràcies, en part, al fenomen de taquilla d’Alcarràs de Carla Simón. Si el 2021 s’hi van comptabilitzar 28.238 assistents, el 2022 han passat 45.126 per les 110 sales de tot Catalunya, que han programat cada mes una projecció única de deu pel·lícules catalanes d’estrena recent, com ara el film guanyador de la Berlinale, Las leyes de la frontera de Daniel Monzón, Escape Room d’Héctor Claramunt o Sis dies corrents de Neus Ballús.

Aquest creixement exponencial contrasta amb la tendència que viuen les sales comercials després de la pandèmia. Mentre la seva taquilla s’ha reduït a gairebé la meitat en tres anys, amb una mitjana de 19 espectadors per sessió (2021), el cicle ha incrementat aquesta xifra el 2022 passant de 33 a 48 assistents.

A més, en sis anys, el Cicle Gaudí ha multiplicat per nou l’abast territorial del seu circuit, de les 12 sales del 2016 a 110 espais d’exhibició enguany, arribant també a comarques com el Pla de l’Estany, l’Alta Ribagorça o la Segarra, que no disposaven de cap sala de cinema amb programació estable. Avui, el circuit arriba a tots aquests territoris i treballa per implantar-se en les tres úniques comarques que hi falten: Alt Urgell, la Cerdanya gironina i la Garrotxa.