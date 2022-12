Un estudi de les universitats de Girona i Barcelona ha identificat el nom d’una nova possible divinitat en el poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda de Palafrugell. La troballa s'ha fet a la base d'una escudella de ceràmica del segle II aC, on hi havia la inscripció "baskaler". Segons l'estudi epigràfic realitzat per Joan Ferrer (Universitat de Barcelona), es considera que podria fer referència a la divinitat Baskal. La peça va ser recuperada en el marc de les intervencions arqueològiques de la Universitat de Girona, dirigides per Josep Burch, qui també ha participat en l'estudi de la peça juntament amb Antoni Rojas de la mateixa universitat i membre de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.

L'escudella es va trobar al fons d'una de les 26 sitges que s'han extret d'aquest poblat iber actiu entre finals del segle VI aC i mitjan segle I aC. L’estudi publicat pels tres investigadors determina que la peça ceràmica (decorada amb quatre palmetes radials a l’interior de la base) és una mostra de la diversitat de produccions ceràmiques produïdes en territori iber o importades de diferents punts de la Mediterrània que es distribuïen pels poblats indigets.