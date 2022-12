Domènech, reconegut a Tossa l’1 de gener

El Concert d’Any Nou de l’Agrupació Sardanista Tossenca, que enguany arriba a la 23a edició, serà una edició especial, ja que encetarà un seguit de reconeixements, un cada any, a una persona del món de la cultura. El primer serà per a Joan Domènech Moner, a qui Francesc Fonalledas, president de l’l’Agrupació Sardanista Tossenca, destaca com «un clar exemple d’estimació i dedicació a la terra i a la seva gent, que ha treballat al llarg de la seva fecunda vida tant professional com personal».

L’acte tindrà lloc al Cinema Montserrat, a dos quarts de sis de la tarda, amb la Principal de la Bisbal. El programa del concert de Tossa contempla la sardana qui li va dedicar a Joan Domènench el seu oncle i padrí, el mestre Domènec Moner i Basart, tAl meu fillol, escrita el 1964. Aquesta no és la única sardana dedicada a Joan Domènech. En té més: Els dos Joans, que comparteix amb Joan Vidal i Gayolà, escrita per Joan Margalef; Rodolant per Beget, del gironí Josep Cassú i Serra, estrenada l’agost del 2011, i A Joan Domènech Moner de Jaume Cristau, estrenada el 2015. Joan Domènech ha escrit una munió d’articles en els diversos opuscles i programes d’aplecs i és columnista de la revista Som des de fa molt de temps. Va ser secretari dels Amics de la Sardana de Lloret entre 1969 i 1981 i ha escrit diversos llibres.