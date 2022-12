Picasso, Dalí, Miró i Rembrandt tindran nova casa a Banyoles

L’Ajuntament de Banyoles i la família Gimferrer van signar ahir l’acord de la donació que farà que la ciutat rebi 131 obres d’art de la col·lecció privada de la família, una de les més importants del país. Entre les peces que conformen el fons, hi ha la primera obra que va fer Picasso a Els Quatre Gats, un Dalí del 1927, Miró, Tàpies, Rembrandt o Goya. També inclou una representació d’art africà i oriental i obres d’autors romàntics com Modest Urgell i Marià Fortuny; modernistes, com Aristides Maillol o Ramon Casas; o noucentistes com Joaquim Sunyer, entre d’altres. Ara l’Ajuntament adequarà Can Tarradas com a espai expositiu i l’obrirà al públic d’aquí a tres anys. L’objectiu: convertir Banyoles en un referent en el món de l’art.

Les negociacions per adquirir aquest fons van començar fa dos anys però aquesta és la segona vegada que s’intenta. Ja es va abordar als anys 70 sense èxit, però ara, la segona oportunitat ha culminat amb un acord que es va signar ahir. Està considerada com una de les col·leccions privades d’art més importants del país i, tot i que la intenció inicial del propietari era donar-la a una institució museística nacional, finalment s’ha aconseguit que es quedi a Banyoles. Entre les peces, hi ha obres d’autors tan destacats com Miró, Picasso i Dalí i, fins i tot, gravats de Rembrandt i Goya. Pintures del XIX i XX Però és especialment important pel que fa a pintura catalana i espanyola de finals del segle XIX i del segle XX fins a l’actualitat. Aquí, s’hi inclouen obres d’autors romàntics com Modest Urgell i Marià Fortuny, modernistes com Ramon Casas, Isidre Nonell, Joaquim Mir, Aristides Mailloll o Josep Llimona, i noucentistes com Joaquim Sunyer. El grup d’avantguarda «Dau al set» hi està representat amb peces d’Antoni Tàpies, Modest Cuixart, Joan Ponç o Joan Josep Tharrats. També el grup «El paso», amb autors com Antonio Saura, Manuel Millares o Juana Francés. Altres noms destacats de l’art de les darreres dècades són Joan Genovès, Eduardo Chillida, el Grupo Crónica, Joan Brossa, Albert Ràfols-Casamada, Miquel Barceló, «Zush», Perejaume o Jaume Plensa. La col·lecció inclou també una selecta representació d’art africà i oriental. Es poden veure un buda adolescent de l’Afganistan de l’època d’Alexandre el Magne o un sarcòfag egipci de la 26 enadinastia. També la còpia d’un cap romà de l’any 181 d.C, l’època de l’Emperador Marc Aureli, i que va ser exposada recentment a Kassel. Només hi ha nou al món i una de les dues úniques que fins ara estava en mans privades. «He rebut moltes propostes de molts diners i mai ho he volgut vendre. Ara tinc la immensa felicitat de donar-ho a Banyoles», va assegurar durant l’acte de donació Gimferrer. A més, Gimferrer es va felicitar de poder fer la donació a la ciutat i va explicar que «la col·lecció és un reflex de la meva vida, del que realment m’ha cultivat i m’ha engrescat» i va afegir que «he pogut reunir un aplec que és una mica el resum dels viatges que he pogut fer arreu del món i que agafa diferents cultures i èpoques amb una base d’art dels Països Catalans». «Un abans i un després» L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va destacar la importància de la donació i va assegurar que marca un «abans i un després» al municipi. Va agrair públicament a Jordi Gimferrer i als seus fills la donació de la col·lecció a la ciutat i va destacar que «la donació permetrà a Banyoles tenir una de les col·leccions d’art més importants del país i convertir la pròpia ciutat en un centre d’art». En aquest sentit, va explicar que les peces s’exposaran a Can Tarradas, en el que esdevindrà un centre artístic de «primer nivell». La voluntat és que estigui enllestit i sigui visitable d’aquí a tres anys i es converteixi en un referent en el món de l’art. Per la seva banda, el regidor de Cultura, Miquel Cuenca, va assenyalar que Can Tarradas es vertebrarà a l’entorn de l’exposició de la col·lecció i que situarà Banyoles «en un ineludible punt de referència de la geografia artística catalana». «Poques vegades passa que tens una segona oportunitat», va afegir en referència a les negociacions que ja es van portar a terme als anys 70 per aconseguir la col·lecció. L’acord al qual han arribat ambdues parts té la forma legal d’un «comodat amb promesa irrevocable de llegat». És a dir, les obres passaran a ser propietat efectiva de l’Ajuntament de Banyoles un cop tingui habilitat l’espai expositiu on s’exhibiran públicament o bé a la mort del seu actual propietari. L’Ajuntament es compromet a tenir aquest espai actiu en un termini no superior a tres anys. L’edifici on s’exhibirà aquesta col·lecció serà el de Mobles Tarradas, dissenyat el 1975 per l’arquitecte Jeroni Moner i que ha estat adquirit recentment per la corporació municipal. La col·lecció Gimferrer serà el nucli de l’exposició permanent del Centre d’Art que l’Ajuntament projecta ubicar a Mobles Tarradas. Tota una vida dedicada a la seva passió per l’art