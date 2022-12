Qui no ha consultat mai la viquipèdia? Aquesta enciclopèdia col·laborativa en línia és avui un recurs molt habitual quan tenim un dubte. Quan hi busquem algun fet de l’actualitat, sovint trobem que algun voluntari s’ha afanyat a actualitzar-ne l’entrada. I quan ens interessa un tema més general, hi trobem moltes referències que ens permeten aprofundir-hi.

Aquest pou d’informació és possible gràcies a milers de persones, entre les habituals i les esporàdiques, que redacten, revisen, corregeixen, debaten i tradueixen. Una multitud que dedica voluntàriament una part del seu temps a posar a disposició de tothom dades de tots els àmbits de coneixement.

Iniciar-se en l’edició de la viquipèdia és molt senzill, i la marató Viquillengua encara ho fa més fàcil. Des del 2013, Amical Wikimedia i la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya organitzen la Viquimarató de la Llengua Catalana. Aquest any, la novena edició té lloc entre el 18 i el 25 de novembre i tothom pot participar-hi per ampliar els continguts sobre pel·lícules i sèries en català.

Els viquipedistes solen dedicar-s’hi des de casa seva, però en canvi és molt habitual aprendre’n i iniciar-s’hi en un viquitaller. Instituts, universitats, cineclubs i, de fet, qualsevol associació pot organitzar una sessió de la Viquillengua i facilitar que els que encara no s’hi han atrevit descobreixin tot un món. Amical Wikimedia us ofereix suport tècnic i, si ho demaneu amb temps, fins i tot us podrà enviar algun col·laborador per dinamitzar la sessió.

Si us agrada més col·laborar-hi pel vostre compte, a qualsevol lloc i hora, només cal que consulteu la pàgina amb la llista de termes a editar i que us hi registreu. Trieu el tema que us atrau més i ja podeu començar a ampliar els continguts sobre les vostres pel·lícules i sèries preferides, creades o doblades al català.

Tant en grup com individualment, la Viquillengua és una manera entretinguda d’adquirir coneixements, fer xarxa, promoure el català i guanyar premis. A més de passar una bona estona, tots els voluntaris poden optar a un concurs i un sorteig amb obsequis com una subscripció anual de FilminCat, pel·lícules en suport físic, llibres i marxandatge (bosses, samarretes, cantimplores...), entre d’altres.

Aquesta iniciativa s’ha estès des de fa dos anys per tot el domini de la llengua catalana. Des del 2020, Amical Wikimedia i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya organitzen aquesta viquimarató amb el suport del Govern d’Andorra, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears, el Govern d’Aragó, l’Oficina Pública de la Llengua Catalana (Catalunya del Nord) i la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia.

La col·laboració intergovernamental ajuda a estendre aquest projecte internacional entre tota la comunitat catalanoparlant i reforça l’èxit de la Viquipèdia en català, la primera llengua del món en els 1.000 articles més importants des de fa prop d'una dècada. Aquesta tardor, a més, l’edició catalana ha esdevingut també una de les deu millors pel que fa als 10.000 articles essencials. La viquipèdia en català és una eina plena d’oportuntitats, potenciem-la entre tots!