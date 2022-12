Tota una vida dedicada a la seva passió per l’art

A punt de fer noranta anys, el col·leccionista d’art Jordi Gimferrer, ha fet donació a la ciutat de Banyoles de 131 obres de la seva col·lecció dels principals artistes referents de l’art contemporani així com importants peces d’arqueologia de diferents civilitzacions.

De ben jove, Jordi Gimferrer tenia una devoció i inquietud pel dibuix i li agradava fer petites obres i donar-les a la gent, però el tomb cap al món de l’art li va arribar quan va anar a Barcelona per fer la carrera de Ciències Químiques a finals dels anys 50.

La seva estada a la capital catalana li va permetre entrar en contacte amb el món de l’art, tant amb els artistes com amb les galeries i es va aficionar a seguir les exposicions que es feien a la ciutat i que, a partir d’aquí, es va enganxar a l’art per tota la vida.

Sovint anava a les exposicions amb Joan Perucho, poeta, escriptor i crític d’art amb qui compartia una gran amistat. En aquella època, Gimferrer comptava amb un pressupost limitat i va començar a col·leccionar art comprant obra gràfica de qualitat d’artistes com ara Picasso i Tàpies entre d’altres.

De tornada a Banyoles, es va incorporar al negoci familiar treballant com a químic a la fàbrica de les Saques que feien sacs de fibra vegetal. Durant 25 anys va ser el representant espanyol dels empresaris del tèxtil de fibres vegetals i cada tres mesos viatjava una setmana a París, on es reunien els industrials europeus del gremi, i Gimferrer es reservava les tardes i els vespres per recórrer el màxim d’exposicions, galeries o museus de París, que aleshores era la capital de l’art d’Europa i del món.

L’any 1963 va participar en la que seria la primera exposició d’art no figuratiu a Banyoles, Presència 63, amb obres de Lluís Güell, Jeroni Moner, Antoni Mercader i ell mateix. La mostra, presentada pel poeta Joan Brossa, va portar un gran nombre de crítics d’art i públic barceloní.

Arran de la mort de Franco es va produir una catarsi en el món dels artistes i els aires de llibertat fluïen per tot arreu. Coincidint amb això, Gimferrer i un grup d’amics, van impulsar la creació a Banyoles del Museu d’Art Contemporani dels Països Catalans.

Aquest projecte els va portar a contactar amb diferents artistes per aconseguir reunir obres de qualitat pel nou museu. La viuda de Picasso, Jacqueline Roque, els va deixar triar un oli d’entre sis teles del pintor malagueny, Joan Miró els va facilitar sis obres, en Tàpies un matèric, Dalí un dibuix i Saura un retrat imaginari entre molts altres artistes.

Un museu pendent

A finals dels anys 70, i amb l’objectiu de promoure el museu, les obres es van exposar a Banyoles amb una gran acollida de públic i critica, posant la ciutat en el mapa de l’art contemporani. Amb bona part de les obres obtingudes pel futur museu i amb la gran generositat dels artistes, el museu no va tirar endavant per motius polítics. Gimferrer ho recorda com un dels moments que més vergonya ha passat a la vida d’anar a veure els artistes per tornar-los les obres, «tu saps que és anar a veure la vídua de Picasso o a un Miró i dir-li mira, Banyoles no t’ha volgut. Vam quedar molt malament».

Jordi Gimferrer ha estat vinculat a l’art tota la seva vida, present en inauguracions, conferències, presentacions, critiques d’art, etc. Sempre ha mantingut la passió per l’art i també per la idea que Banyoles tingués un museu d’art contemporani. Ara, amb la donació de la seva col·lecció a la ciutat, pot esdevenir l’embrió definitiu per fer-ho realitat.