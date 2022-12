Deu concerts per apuntar a l'agenda

Les estrenes dels nous projectes de Sílvia Pérez Cruz i Els Amics de les Arts, el comiat de Barón Rojo, el final de la gira d’Antònia Font, l’estrena d’un festival de Peralada per Pasqua o una nit a La Mirona amb la històrica banda escocesa de hardcore punk The Exploited són alguns dels concerts que ja podem començar a apuntar a l’agenda del 2023, un any, ara ja sí, en què la música en directe podrà girar pàgina definitiva de les restriccions de la pandèmia que encara van marcar els primers mesos del 22.

A l’espera que els grans festivals d’estiu de la Costa Brava facin públic el seu cartell complet, aquí va una primera tanda de deu propostes musicals que caldrà tenir en compte el curs que ve. Jordi Savall El mestre Jordi Savall obrirà la temporada a l’Auditori de Girona el 22 de gener amb el Rèquiem de Mozart. Amb Les Concert des Nations i la Capella Reial de Catalunya sobre l'escenari de la sala Montsalvatge, serà una de les cites imperdibles per als amants de la clàssica. Barón Rojo L’última oportunitat per veure en directe la llegendària banda Barón Rojo serà el 25 de febrer a La Mirona de Salt. The Temptations També a l’Auditori de Girona i com a caps de cartell del Black Music Festival, els mítics The Temptations amb Glenn Leonard, tenor principal de la formació, oferiran el seu únic concert a l’Estat el 25 de març. Pasqua a Peralada El festival de Peralada s’avança a l’estiu amb una edició de Pasqua a l’església del Carme del 6 al 8 d’abril. El contratenor Jakub Józef Orlinski, el tenor Freddie De Tommaso, Cantoría i La Giuditta d’Scarlatti amb Serena Sáenz i Xavier Sabata formen el cartell d’aquesta nova proposta que, segons els organitzadors, ha arribat per quedar-se. Sílvia Pérez Cruz Com sempre, l’Strenes convertirà Girona en l’escenari de l’estrena de nous projectes, com el proper disc de Sílvia Pérez Cruz. La palafrugellenca el presentarà el primícia al Teatre Municipal de Girona el 21 d’abril. Els Amics de les Arts El 6 de maig les escales de la Catedral de Girona tindran una doble ració d’Els Amics de les Arts. Els gironins arribaran a l’Strenes amb nou disc sota el braç, després d’haver-se atrevit, aquest any, amb el seu primer musical. The Exploited Els escocesos The Exploited seran el principal reclam del No Future Fest de La Mirona, una cita internacional que el 20 de maig també durà a Salt els veterans Discharge, The Professionals, Subhumans i One Way Sistem. Rodrigo Cuevas L’asturià Rodrigo Cuevas, un d’aquells músics que perverteix, en el bon sentit, el folklore i la tradició de la seva terra, és el primer confirmat de l’(a)phònica. Banyoles acollirà l’arrencada de la gira de presentació del seu tercer disc. Ludovico Einaudi Porta Ferrada és el primer dels tres grans festivals d’estiu que ha començat a mostrar les seves cartes. Hi destaquen l’actuació en exclusiva a Catalunya de Ludovico Einaudi (15 de juliol) i el retorn a Sant Feliu de Guíxols de Jethro Tull el 8 d’agost per celebrar el 60+1 aniversari del festival. Antònia Font Els mallorquins Antònia Font tancaran a Girona la gira del seu retorn als escenaris després de nou anys de silenci. Ho faran el 30 de setembre, recuperant com a escenari per a concerts de gran format el Palau de Fires després de més d’una dècada.