De l’1 al 31 de gener, l’Espai Eat Art de Banyoles acollirà cada dia a les nou del vespre el concert improvisat Solot, del bateria banyolí Ramon Prats. Inspirat per l’espai, el públic assistent, el so i les idees musicals que apareixeran cada vespre, l’artista oferirà un concert només de bateria i totalment improvisat, que variarà segons el context i l’entorn. Les entrades tindran un preu de 3€, i es podran adquirir el mateix dia de l’actuació. Així mateix, les persones interessades també podran adquirir un abonament per 15€ i assistir a totes les actuacions que desitgin.

Presentat l’any 2019 amb una gira arreu de la península ibèrica en què Ramon Prats va tocar cada dia en una ciutat diferent, el projecte Solot neix l’any 2010 després d’una estada a Nova York. Amb la intenció de «trobar-se a si mateix», el bateria banyolí exposa aquesta proposta a Banyoles, i ho fa a l’Espai Eat Art de la Fundació Lluís Coromina, amb un concert improvisat de bateria cada dia de gener. Improvisar i decidir Es tracta d’una proposta que neix de la següent reflexió de l’artista: «Quan improvisem, en la música o en la vida mateixa, perquè prenem les decisions que prenem? Què fa que ens decidim per una cosa i no per una altra? De quina manera actuem un cop hem pres les decisions? I com reaccionem a les conseqüències de les nostres decisions i actes?».