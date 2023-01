Una vegada tancat el balanç de 2022, el Caixa Forum Girona ja encara amb optimisme el nou any. A partir del 28 de març, i fins al 27 d’agost, l’equipament acollirà Talking Brains. Programats per parlar, una exposició que aprofundirà en la nostra capacitat d’adquirir un llenguatge parlat, tret que ens fa únics i ens uneix. La mostra explica, a cavall entre la neurociència, la biologia i l’evolució, com la tecnologia actual ha permès observar l’òrgan més complex durant l’activitat lingüística fins a descobrir un sistema de regions i connexions que, juntament amb els sistemes que hi interactuen -com la visió, l’audició, l’emoció o el control motor-, ens converteix en éssers lingüístics. Amb l’ajuda de paleoantropòlegs, neuròlegs, psicòlegs, neurolingüistes i especialistes en computació, la mostra constitueix un viatge interactiu que va des de l’aparició del llenguatge i la nostra evolució fins a la infantesa per descobrir com adquirim la nostra llengua materna, passant per l’exploració del que succeeix quan hi ha problemes en les àrees del llenguatge al nostre cervell.