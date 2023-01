En aquest nou any les sales de cinema tindran alguns retorns molt esperats com el dels personatges d’Indiana Jones i John Wick, sense oblidar la sireneta Ariel i altres estrenes carregades d’expectació com el de la versió humana de Barbie. Serà a més el retorn de Martin Scorsese amb Killers of the Flower Moon, en el repartiment del qual hi ha Leonardo di Caprio i Robert de Niro.

El veterà Harrison Ford tornarà a l’acció com l’arqueòleg Henry Walton «Indiana» Jones al cinquè film dedicat al personatge creat per Geroge Lucas, Indiana Jones and the Dial of Destiny. James Mangold s’encarrega de la nova entrega de la franquícia fins ara dirigida per Steven Spielberg. Encara que es tenen poques dades de la trama, se sap que estarà connectada amb la trilogia original dels anys 80 en enfrontar una vegada més a Jones amb els nazis, però que la major part de la pel·lícula estarà ambientada als anys 60, durant la carrera espacial protagonitzada per la Unió Soviètica i els Estats Units.

Després de reviure Neo a The Matrix Resurrections el 2021, Keanu Reeves torna a complaure els seus fanàtics amb l’estrena de John Wick: Chapter 4. La pel·lícula, el rodatge de la qual va patir un retard per la pandèmia, mostrarà a l’assassí a sou recuperant-se de la seva última derrota mentre troba un camí per vèncer l’organització criminal de la Mesa Alta.

La polèmica adaptació del clàssic de Disney La sirenita també arribarà a les sales de cinema el maig del 2023 amb l’actriu i cantant Halle Bailey com a protagonista, malgrat els múltiples atacs racistes patits. La versió humana de la sireneta va desfermar una onada de comentaris racistes a les xarxes socials des que el 2019 s’anunciés que la protagonista seria afroamericana.

Un altre personatge femení que saltarà a la vida real el 2023 és la popular nina Barbie al film homònim dirigit per Greta Gerwig (Lady Bird), i protagonitzat per l’actriu Margot Robbie. Els pocs avenços de la trama apunten que Barbie i el seu xicot Ken, interpretat per Ryan Gosling, es veuran en aquesta ocasió atrapats al món real, i seguirà les dificultats que representa convertir-se en una dona de veritat.

Aquest 2023 serà també l’any del retorn de Martin Scorsese. El director, que acaba de fer 80 anys, estrena per fi Killers of the Flower Moon, que originalment anava a veure la llum el 2022. Es tracta de l’adaptació del llibre homònim de David Grann, que segueix els assassinats en sèrie de nadius de la tribu Osage a la lluita pel petroli durant els anys 20. El reconegut director compta en aquest film amb les dues estrelles més presents a la seva filmografia: Robert de Niro amb qui ha treballat vuit vegades més, incloses Taxi Driver i The Irishman, i Leonardo Di Caprio, protagonista de moltes pel·lícules de Scorsese , entre elles The Departed (2006) i The Wolf of Wall Street (2013).

El simpàtic lampista Mario Bros, popularitzat al videojoc de Nintendo dels anys 80, tindrà una segona oportunitat a la gran pantalla trenta anys després del fracàs que va suposar la primera adaptació al cinema, el 1993, amb The Super Mario Bros, protagonitzada per Bob Hoskins. La pel·lícula seguirà les aventures de Mario, el seu germà Luigui i la princesa Peach en el viatge al Regne Xampinyó i comptarà amb la participació d’actors com Chris Pratt, Anya Taylor-Joy i Charlie Day en les veus principals.

La franquícia de Marvel també tindrà el 2023 estrenes esperades com la pel·lícula Guardians of the Galaxy Vol. 3, al maig o el film animat Spider-Man: Across the Spider-Verse, que arribarà el pròxim mes de juny. Mentrestant, l’univers de DC Comics espera amb incertesa l’estrena el mateix mes de la seva pel·lícula The Flash, després que el seu protagonista, Ezra Miller, hagi ocupat polèmics titulars: ha estat acusat de liderar una secta, robar en una botiga i assetjar a una jove.