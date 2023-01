El Sunset Jazz Club de Girona encetarà demà dimecres (22 h) la nova temporada amb un concert de prestigi a càrrec del veterà pianista nord-americà David Kikoski, que estarà acompanyat a l’escenari per Darryl Hall (contrabaix) i Marc Ayza (bateria). Nascut el 1961 a New Brunswick, New Jersey, Kikoski està considerat tota una llegenda dins de l’escena jazzística nord-americana i al llarg de la seva dilatada trajectòria ha col·laborat amb moltes de les grans figures com George Garzone o Craig Handy. Kikoski va guanyar un premi Grammy el 2011 amb la Mingus Big Band al millor àlbum de conjunt de jazz en directe, Live at the Jazz Standard.