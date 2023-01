La Fundació Vila Casas va recuperar gairebé 10.000 visitants el 2022 respecte l'any anterior en el conjunt dels seus centres d'exhibició a Barcelona, Palafrugell i Torroella de Montgrí. 46.085 persones en total van passar per alguna de les exposicions a Can Framis i els Espais Volart, a Barcelona, el museu de Can Mario de Palafrugell i el Palau Solterra de Torroella de Montgrí. L'any 2021 la xifra havia estat de 37.682 persones, un augment també significatiu respecte els visitants de l'any 2020, amb l'esclat de la pandèmia.

Les exposicions més visitades del 2022 han estat la dedicada a Josep Maria Subirachs (Can Mario), amb 6.269 persones; 'De Proust a Marsans' i 'Oscar Tusquets Blanca - Cossos, ciutats, interiors' (Espais Volart), amb 6.091 entre les dues mostres, i la de Luis Claramunt (Espais Volart), amb 5.496.