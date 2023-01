Geri condensa en cinc temes una poderosa història d’amor

Fa un any Geri llançava una pregunta en forma de cançó. El projecte del cantant i compositor de música urbana garrotxí Gerard Garriga ho feia a través de I si la ruptura forma part de la relació?, un senzill impregnat de certa melancolia amb el qual abordava una experiència personal i iniciava un camí que ha culminat amb Flors blanques, un EP de tall conceptual format per cinc cançons en forma de seqüències i publicat pel segell gironí Metz Records, amb el qual sembla haver trobat la resposta.

«Aquest EP descriu un retrobament amorós que he tingut amb la meva actual parella. Tot va començar amb aquell primer senzill, en el qual em preguntava si era possible que una ruptura formés part de la relació. Després va venir una segona cançó, que es titula Síndrome d’abstinència i en la qual parlo d’aquest enyor que qualsevol pot sentir després de trencar amb la persona a qui estimes» descriu l’artista. «De fet, molta gent m’ha comentat que s’ha sentit identificada amb la lletra d’aquesta cançó», afegeix.

Flors blanques també inclou Sidecar, un tall que s’ha convertit en el gran èxit del garrotxí, arribant a sonar en diverses emissores i fins i tot sent seleccionat com la cançó de la setmana per iCat. «Aquesta cançó explica que el primer tema pot arribar a tenir una resposta, descrivint la il·lusió de tornar a estar amb aquella persona, de tornar a somiar... parlo de viatjar en un sidecar. El tema el vaig escriure imaginant un viatge per la Toscana, encara que en la lletra no hi faci referència» apunta el seu autor.

En un clar in crescendo de tall emocional, l’EP continua amb una ballable i reflexiva Morrejades i petjades, amb la qual el cantant expressa el sentiment de voler tornar a fer petons i de repassar el camí fet. «Després de tota la il·lusió que has anat sumant, t’arriba aquella sensació de voler fer petons, i de tenir el record de les petjades anteriors. És un tema més reflexiu per repassar tot el viscut» detalla.

El treball finalitza amb Afònic, un tema que el seu autor descriu com «un crit sord en clau metafòrica». «La cançó vol transmetre que ha arribat el moment de donar-ho tot per aquella persona, de posar fil a l’agulla i tornar a tenir cites. Esdevé una declaració d’intencions per tancar el cercle. Expressa que quan estàs enamorat d’algú, ets capaç de fer el que sigui necessari per estar amb ella».

El ritme de l’amor

En el seu segon àlbum d’estudi -el primer va ser Està bé estar malament, publicat el 2021- Geri destil·la frescor amb una aposta per barrejar diversos gèneres propis de les músiques urbanes que es vinculen a la història contada en cada tema. «Barrejo temes sense bateria amb d’altres amb molt de ritme amb la intenció de lligar-los amb les lletres»

D’aquesta manera, a I si la ruptura forma part de la relació? i Síndrome d’abstinència, Geri prescindeix de ritmes i bateria, en harmonia amb la melancolia, inquietud i enyorança que desprenen les lletres. Tanmateix, aquests sentiments s’evaporen a partir de Sidecar, amb un marcat ritme de trap, i especialment a Morrejades i petjades, un dancehall altament ballable i fresc amb gotes de reggaeton. Afònic, cançó que tanca el disc, té un caràcter més pop tot servint-se de caixes flamenques i guitarres. «M’agrada molt la Rosalia, i per aquest motiu vaig apostar per incloure les caixes flamenques en el darrer tall de l’EP. Crec que és una manera d’arrodonir l’essència conceptual del mateix».

Una gran rebuda

Publicat a finals del passat mes d’octubre, Flors blanques situa Gerard Garriga com un dels noms a tenir molt en compte dins la creixent escena de músiques urbanes gironina. «Va ser tirar-me una mica a la piscina, i m’ha sortit bé, perquè està tenint molt bona rebuda i un gran feedback. A la gent li està agradant i estic molt content» afirma el cantant.