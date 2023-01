La Fundació Vila Casas va recuperar gairebé 10.000 visitants el 2022 respecte l’any anterior en el conjunt dels seus centres a Barcelona, Palafrugell i Torroella de Montgrí. 46.085 persones en total van passar per alguna de les exposicions a Can Framis i els Espais Volart, a Barcelona, el museu de Can Mario de Palafrugell i el Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Una de les mostres que més visitants va rebre va ser la dedicada a Josep Maria Subirachs, a Can Mario, amb 6.269 persones.