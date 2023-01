D’una humil celebració ideada per un grup d’amics a esdevenir un fenomen mundial. El 26 de juny de 2016, en un petit local del barri de Palermo, a Buenos Aires, mig centenar de persones es congregaven per celebrar una festa que tenia per objectiu trencar amb els estereotips, tot realçant l’esperit col·lectiu i oposant-se a les rígides normes que imperen en l’oci nocturn de la capital argentina, i a bona part del món, on la màxima és fer caixa, al preu que sigui. Després d’arribar a ciutats d’arreu del món, com Santiago de Xile, Ciutat de Mèxic, Quito, Miami, Nova York, Milà, París, Londres, Barcelona o Madrid, el pròxim dissabte 21 de gener l’esdeveniment aterra a la sala La Mirona de Salt, amb la voluntat de sumar nous adeptes.

Llibertat, autenticitat i pertinença són els tres pilars fonamentals de les Bresh, que es promocionen com «la festa més bonica del món». La cita, que compta amb un grup de discjòqueis que ofereixen sessions en les quals encadenen èxit rere èxit, i animadors que s’ocupen d’injectar alegria entre els assistents, té com a única norma el fet de ser major d’edat per accedir-hi. No hi ha codis en la vestimenta ni cap mena de restricció, sempre que es respecti la llibertat de la resta d’assistents, fomentant en tot moment els valors de convivència propis de la filosofia de la festa. «És una experiència única, un espai que accepta totes les persones, que dona la benvinguda a tothom, que intenta mantenir valors bonics» resumia Alejandro «Broder» Saporiti, director artístic del xou, en declaracions a la revista nord-americana Billboard l’estiu de l’any passat. Saporiti -co-fundador de les festes Bresh al costat de Jaime James- destacava també que el que realment els importa és «la trobada de la gent i el gaudiment de la música». El col·lectiu que es troba darrere aquesta marca compta actualment amb prop de dues-centes persones implicades que treballen des de 13 països diferents. En els seus orígens, els organitzadors tenien al cap celebrar una festa a l’engròs, però mantenint l’essència de la gresca que qualsevol grup d’amics podria organitzar en un domicili. En les següents edicions, l’esdeveniment va sumar cada vegada més seguidors, fins a travessar fronteres. De fet, les festes Bresh han comptat, en les edicions celebrades a l’Amèrica Llatina i als Estats Units, amb la presència d’algunes celebritats com la cantant catalana Rosalia -que ha aplaudit en nombroses ocasions la proposta i acostuma a assistir a les festes que es duen a terme a Miami (EUA), acompanyada del seu xicot, el també cantant Raw Alejandro- Lola Índigo, C. Tangana, Duki, Bizarrap o Anitta. Adaptada a cada territori Un dels distintius que caracteritza les festes Bresh és la capacitat d’adaptar-se als gustos musicals de cada territori. D’aquesta manera, si bé en les seves primeres edicions, el reggaeton, el dancehall o la cumbia marcaven el ritme, en països com els Estats Units, el hip-hop o el pop anglosaxó tenia més pes. No obstant això, per a l’organització, la clau està en el fet de no dependre dels habituals límits d’estil o de llengua. Tot allò que ajudi a passar-ho bé i ballar serveix als Dj’s, que al llarg de la vetllada també exerceixen el paper de showmans. Més enllà de les populars festes presencials, les Bresh també van gaudir de gran popularitat en els mesos de confinament. Per intentar animar als seus centenars de milers de seguidors, els organitzadors van celebrar diverses sessions virtuals retransmeses via streaming que van fregar el centenar de visualitzacions.