L’assistència a sales de cinema espanyoles al llarg de 2022 es va elevar un 45% respecte a l’any anterior fins als 61,2 milions d’espectadors i la taquilla va assolir la xifra de 379 milions d’euros, un 49% més que el 2021, segons dades provisionals a 29 de desembre de ComScore. Tot i això, la mitjana de recaptació i espectadors de l’any passat encara es troba molt lluny del període 2015-2019, ja que són un 39 per cent inferiors a abans de la pandèmia, d’acord amb aquestes dades, facilitades per FECE (Federació de Cinemes d’Espanya).

La millor estrena de l’any ha estat, com era de preveure, Avatar: El sentit de l’aigua, estrenada el passat 16 de desembre, amb 21,8 milions d’euros. Així mateix, la setmana de l’any amb més assistència d’espectadors es va registrar el mes de desembre, del divendres 23 al dijous 29 (setmana cinematogràfica) amb un total de 2,4 milions d’espectadors. Dimecres 28 de desembre va ser el dia rècord d’assistència del període postpandèmia, amb més de 620.000 espectadors.

Les províncies d’Espanya amb més espectadors han estat: Madrid (20,6%), Barcelona (14,2%), València (6,5%), Alacant (4,1%), Sevilla (3,8%) , Màlaga (3,8%), Múrcia (3,3%), Cadis (2,9%), Illes Balears (2,4%) i Biscaia (2,4%).

«Avatar» i Santiago Segura

Al cinema espanyol, Santiago Segura s’ha convertit en el director més taquiller amb la tercera entrega de la saga de comèdies Padre no hay más que uno, estrenada el 14 de juliol, i que va aconseguir recaptar 15.606.103 milions d’euros amb un total de 2.706.823 espectadors. Per darrere la segueixen Tadeu Jones 3: La taula maragda, estrenada el 26 d’agost, amb 11.798.257 milions d’euros i 2.031.242 espectadors; mentre que els Los Renglones torcidos de Dios, dirigida per Oriol Paulo i estrenada el 6 d’octubre, ha obtingut 5.724.928 milions d’euros i 907.563 espectadors.

A nivell general, Avatar: El sentit de l’aigua, segona entrega de la pel·lícula de James Cameron estrenada el 2009, ha estat la cinta més taquillera de l’any, seguida de Minions: L’Origen de Gru (20.775.435 euros) i Jurassic World: Dominion (18.157.971).

Per primera vegada des del 2019, les deu pel·lícules més vistes de l’any superen totes la barrera dels 10 milions d’euros de recaptació, segons destaca FECE en el seu balanç. Aquestes són, a més de les tres esmentades anteriorment, Padre no hay más que uno 3 (15.606.103 euros); Doctor Strange: El multiverso de la locura (13.130.862 euros); Uncharted (12.230.193 euros); Tadeu Jones 3. La taula maragda (11.798.257 euros); Thor: Love And Thunder (11.607.167); The Batman (10.831.396); i Top Gun: Maverick (10.581.530).

El gènere d’acció ha estat el que predomina més aquest any seguit de l’animació i la comèdia.

El cinema espanyol remunta

En xifres globals, les pel·lícules produïdes a Espanya van tancar el 2022 amb una recaptació de 82.022.550 milions d’euros i 13.694.836 espectadors, cosa que suposa gairebé el doble de les xifres del 2021, quan es va obtenir 42.309.484 euros i 7.107.93. Cal recordar que l’any anterior encara va estar durament marcat per la pandèmia i les sales de cinema van haver de limitar en diversos moments el seu aforament, seguint amb les normatives sanitàries dictades per les autoritats.

Tot i això, les excel·lents xifres de 2022 pel cinema espanyola, encara estan lluny de les del 2019, un any en què es va aconseguir superar els 94 milions d’euros amb més de 16 milions d’espectadors; o les del 2018, amb un total de 103.799.709 milions d’euros i 17.622.470 espectadors.

En la llista d’èxits assolits pel cinema espanyola aquest passat 2022, també s’hi han d’afegir títols com la catalana Alcarràs, de Carla Simón, amb 2.332.170 milions d’euros recaptats o As Bestas, del director Rodrigo Sorogoyen que va arribar als 3.282.016 milions.