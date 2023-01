Fa poc més de tres anys, el 2019, Manuel Vilas (Barbastro, 1962) ja va sorprendre tothom proclamant-se finalista del Planeta –al costat de Cercas, un altre sorprenent– amb Alegría, novel·la que seguia el rastre del seu aclamat best-seller Ordesa. Ara l’aragonès continua escalant posicions editorials dins del grup que el va acollir amb els braços oberts després d’abandonar Penguin Random House guanyant el Nadal, el segon premi en importància crematística després de l’estratosfèric Planeta. Aquesta nova edició del guardó, la número 79, ha reprès la vella tradició del sopar de gala a l’Hotel Palace que en els anys de pandèmia va ser substituïda per una roda de premsa-presentació i ha augmentat la seva dotació a 30.000 euros.

Vella normalitat per tant per donar a conèixer els nous guardonats: Vilas, gens necessitat de presentació, amb la seva novel·la Nosotros. I pel que fa al Josep Pla, l’altre premi, aquest en català, que també es concedeix a la gala de la nit del dia de Reis, ha anat a parar en la seva 55a convocatòria a la debutant Gemma Ventura Farré, periodista cultural de la revista digital Catorze, on ha fet els seus primers passos narratius, encara que La llei de l’hivern sigui el seu debut a la novel·la. Entre els assistents, a més de diversos autors vinculats a Planeta i la guanyadora de l’edició de l’any passat, Inés Martín Rodrigo, hi havia l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la consellera de Cultura Natàlia Garriga, el primer tinent dalcalde, Jaume Collboni i el de Cultura, Jordi Martí.

El tema de la mort i la pèrdua, de com es gestiona el dol, podria ser el comú denominador de totes dues novel·les. En el cas de Vilas, que va presentar la seva novel·la amb el pseudònim d’Emily Watson i el títol de La enamorada del viento, la narració segueix Irene, una dona del nostre temps que s’enfronta a la mort del seu marit, amb qui creia tenir el matrimoni «més perfecte del món». En la manera com la protagonista es nega a girar full després d’aquesta pèrdua mentre fa un viatge per la costa mediterrània espanyola hi ha el nucli del relat. La seva és una manera insòlita d’abordar les absències a partir d’evocacions i records per reconstruir una cosa semblant a una vida al costat del difunt.

Es diria que la por que Vilas -que a més de narrador té una dilatada trajectòria com a poeta- va confessar l’estiu passat poc després de fer 60 anys i que es va materialitzar en la publicació de la seva antologia poètica Una sola vida, ja està totalment controlada, almenys pel que fa a l’ofici de l’escriptura. Aquest llibre va estar precedit per dos més, Roma, en què el de Barbastro va seguir explorant la literatura confessional que tan bon reconeixement li ha donat i Los besos, història localitzada en els primers mesos del confinament i que igual que Nosostros se situa al terreny de la pura ficció. Igual que Los Besos, també una història d’amor poc usual, l’obra guanyadora del Nadal explora el terreny dels sentiments i també és, en aquesta ocasió d’una manera més radical, una exploració de la solitud. «Aquest premi és el compliment d’un somni, un premi que forma part de la literatura d’aquest país, construït per autors com Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite, Sanchez Ferlosio o Miguel Delibes, als quals sumar-s’hi és bonic», va dir Vilas en rebre el premi, complagut.

La vinculació de Vilas al Nadal també té altres ramificacions. El 2020, pocs dies després que es declarés la pandèmia, la seva companya, l’escriptora Ana Merino, va guanyar també aquest premi, per la qual cosa es dóna la rara circumstància d’haver-lo obtingut els dos membres de la parella. Una mica, salvant les distància i amb un punt d’humor, només a l’abast de Penélope Cruz i Javier Bardem respecte els Oscars de Hollywood.

Un Josep Pla líric

Gemma Ventura ha presentat gràcies a La llei de l’hivern, que va ocultar sota el títol de Quan obri els ulls apareixerà i el pseudònim de Laura Vallclara, un text ple del lirisme evocador al qual ja té acostumats els seus lectors als seus articles a la revista Catorze, mitjà en què també cultiva l’entrevista en profunditat. També en aquesta novel·la, com a la de Vilas, el tema de la mort i la pèrdua és central a la trama en presentar una noia dedicada a vetllar el seu avi en un entorn rural inventat mentre en deslliga la memòria i la imaginació per construir una història. La novel·la explora precisament com els que ja no hi són poden romandre entre nosaltres gràcies a aquests relats, nascuts de les nostres necessitats perquè ens serveixin de consol.

Mestra de primària i de música a Terrassa, viatgera impenitent, l’avui de trenta anys Ventura no es plantejava exercir com a periodista fins que va conèixer la fundadora de Catorze, l’escriptora Eva Piquer, en un stage a Liverpool, i aquesta la va animar a participar a la seva revista. De la mateixa forma que ha succeït amb el Nadal, el Pla aquest any també ha augmentat la dotació de 6.000 a 10.000 euros.