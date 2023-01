Les Luthiers han anunciat el seu comiat definitiu dels escenaris, després de 55 anys en actiu, i per fer-ho, realitzaran una gira de comiat que sortirà d’Argentina el proper 12 de gener i recorrerà Amèrica Llatina i passarà per Espanya. Així ho ha afirmat el conjunt humorístic-musical al seu perfil d’Instagram en un comunicat, que conté dos missatges dels seus integrants més veterans, Carlos López Puccio i Jorge Maronna. «Aquest any faré 77 anys, i Jorge, 75. Ens sentim molt vitals, i artísticament creiem estar en el nostre millor moment; però a mesura que ens apropem als 80 els nostres músculs i articulacions ens anticipen que aviat començaran a presentar-nos impediments», ha assenyalat Puccio.

Per part seva, Maronna reconeix que «no serà fàcil donar per conclòs aquest meravellós treball» però «després de tants anys d’aventures Mastropiero mereix descansar». Aquest comiat, segons els artistes més veterans, arriba perquè senten que han aconseguit les seves metes i anuncien la seva Gira Comiat. El conjunt va actuar el passat octubre a l’Auditori de Girona, dins el festival Temporada Alta, amb l’espectacle Gran Reserva.