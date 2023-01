Corada, el nou projecte dels músics empordanesos Joanjo Bosk i Albert Serrano, publica aquest divendres el seu àlbum de debut, De vuelta de nada. Després de la seva etapa per la cançó d’autor i un cop retrobat amb Serrano, amb qui compartia locals d’assaig als noranta, Bosk torna als seus orígens amb un projecte que ell mateix definia com una banda de rock «amb un punt clàssic a l’ADN» fa uns mesos en una entrevista a Diari de Girona.

I és que Corada és, segons destaquen els seus components, un «bon tàndem compositiu que combina un rock enèrgic i vital, d’aires clàssics, amb les melodies i paisatges poètics del millor pop». «Les lletres d’aquest àlbum destaquen també per la seva sinceritat, amb un llenguatge proper i per moments enigmàtic», apunten.

Gravat entre l’Empordà, Madrid i Pamplona, als estudis Candela’s Way per Jordi Cristau i Music Lan per Jordi Solé, De vuelta de nada està produït pel mateix Albert Serrano i hi han participat músics de Leiva, Fito & Fitipaldis i Manolo Garcia.

El disc consta d’una desena de cançons que signen Bosk i Serrano, entre les quals Lo que íbamos a hacer i 1990, avançades ja fa uns mesos com a carta de presentació de Corada.

Divendres l’àlbum ja estarà disponible en format físic i a les plataformes, mentre que la prevenda ja funciona a rocktud.com amb una edició autografiada en CD digipack.

Presentació a Figueres

La presentació en directe de Corada arribarà a finals de mes, el 28 de gener, en un concert al teatre El Jardí de Figueres. A part de presentar el nou disc, Serrano i Bosk hi estrenaran la banda de músics que els acompanyarà en viu, un quintet de rock integrat per músics amb anys d’experiència sobre els escenaris: a més de Bosk a la veu i Serrano a la guitarra, la formen David Fernández (guitarra), Pere Cañada (baix) i Adrià Hereu (bateria).