Desitjar amb els cinc sentits

Acostar-se a l’eteri concepte del desig a través dels sentits, amb música, arts escèniques i visuals en directe és la proposta que la companyia Projecte I.G.L.U. estrena aquest diumenge al Teatre Municipal de Girona. El lloc del desig, inclòs dins la programació del festival Neu!, hibrida diverses disciplines artístiques en una instal·lació participativa pensada per al públic familiar.

A cavall entre Girona i Barcelona, Projecte I.G.L.U. és una companyia formada l’any 2019 per l’actriu Maria Jover i la il·lustradora Clara Sáez, que mesclen música, il·lustracions en directe i també teatre per crear atmosferes en què la participació dels més petits i les seves famílies acaba sent clau.

El treball entorn de la idea de desig no és nou per a Jover i Sáez, que van començar a col·laborar unint les seves especialitats -el teatre i la música per una banda i la il·lustració i les arts visuals per l’altra- per crear La Tèrmica: Fàbrica de desitjos, un espectacle que ha tingut edicions posteriors a la Roca Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers. Emmarcats sempre en la programació nadalenca d’aquesta ciutat, els espectacles a la Tèrmica recreen una fàbrica màgica en què els espectadors contribueixen a generar «energia desitjosa» que posteriorment servirà per a crear els regals de Nadal.

El lloc del desig continua aquesta mescla de llenguatges, amb un component visual important, música en directe i una part itinerant i teatralitzada per treballar el concepte de desig com una vivència, no com una meta a aconseguir, seguint els preceptes de pensadors com Gilles Deleuze.

«Convidem a descobrir aquest lloc del desig des dels sentits, a mirar i escoltar aquest paisatge que cada vegada serà diferent, perquè la participació del públic mai és igual», explica l’actriu Maria Jover sobre aquesta proposta itinerant que diumenge recorrerà espais del Municipal i que va rebre una de les beques Carlota Soldevila del Teatre Lliure de Barcelona.

Tot i que la peça està pensat per a infants a partir de sis anys, Jover remarca que Projecte I.G.L.U. «creu molt en la intergeneracionalitat», «sortint del teatre familiar més clàssic i treballant molt des de l’abstracció, fent que el públic participi i s’ho passi bé, perquè el lloc del desig és un lloc per al gaudi». És per això, diu, que en alguns passis de públic que han fet només per a espectadors adults han vist «reaccions diferents, però també molt interessants».

I és que tot i que l’estrena oficial és aquest diumenge a Girona, on el projecte va rebre un ajut Kreas, ja n’han fet mostres obertes a l’espai Nyam Nyam de Mieres, al Festival de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears i al teatre El Jardí de Figueres.