«Ja existeix la tecnologia per fer nens sense que calgui mare»

En la nova societat que descriu Martí Domínguez a «Mater», la gestació es du a terme fora del cos femení. Per això, quan la protagonista descobreix amb sorpresa que està embarassada, decideix fugir i endinsar-se amb un company en els boscos

Les autoritats sanitàries ja manen força, sense haver d’esperar a distopies com la seva?

Ja hem vist que hi pot haver disposicions sanitàries que són quasi d’obligat compliment. És difícil mantenir-se fora de les recomanacions sanitàries, però aquestes autoritats podrien arribar a manar encara molt més.

«Podrien» o ho faran segur?

Si és un model de societat semblant al que tenim ara, ens poden exigir que complim certes mesures sanitàries, per poder assolir uns objectius.

Hi som a prop?

Ja ho hem vist amb la pandèmia. Si et quedes fora del que disposa l’autoritat, pots tenir restriccions de mobilitat, d’accés a la feina i fins i tot d’accés a ajudes socials. Quan tot això passi, recordarem el que érem i ho posarem en valor. Hi ha moltes coses que no les valorem prou, ja que les donem per fetes.

Com ara quines?

Per exemple, la paternitat natural.

Això ho donem per fet perquè ha sigut sempre així.

Es tracta de reflexionar sobre el present i el futur. Aquesta maternitat natural, que prové dels orígens de la nostra espècie, és una de les causes de què els humans siguem com som.

M’està dient que preveu un futur en què ja no naixerem de dona?

Ja n’existeix la tecnologia i molts teòrics han parlat a bastament de l’ectogènesi. Podria servir per ajudar a dones que no poden tenir fills de manera natural. Però en un futur s’establirà com a una obligació per a totes les dones. O per a totes les parelles, que també poden ser dos homes. El cas és que hi hagi dos genomes, perquè si no, seria una clonació.

Fins a quin punt aquest llibre està inspirat en la pandèmia?

La pandèmia em va fer veure que les distopies es poden produir d’un dia per l’altre. Però la història la portava a dins des de feia temps. Em vaig inspirar en literatura anterior sobre el tema, com ara «Un món feliç», de Huxley, o «El conte de la serventa», etc. Tanmateix, és un tema molt meu, en la novel·la anterior, «L’esperit del temps», ja parlava dels processos genètics nazis.

Hem arribat ja al món feliç que descrivia Aldous Huxley?

No ho crec. «Un món feliç» era una paròdia molt sarcàstica de l’ectogènesi, perquè aleshores, l’any 1934, era inversemblant i se’n reia. Ara ja la tenim aquí. Si el pobre Huxley aixequés el cap, tindria un cobriment de cor.

Els humans seríem igual sense haver tingut mare?

No, la mare és l’argamassa vital de la nostra espècia. La mare és la mare, és l’humus fecund sobre el qual creix la nostra naturalesa. La mare és confort en els moments durs, és una ajuda, un recer quan hi ha tempesta. Això no vol dir que qui no té mare sigui diferent, però la nostra societat viu d’aquesta forma. Però mentre mantinguem els lligams tan forts, fins i tot hormonals i físics, que establim amb una mare biològica, els humans serem distints.

La manipulació genètica, que podria acabar amb les malalties, té també una part perillosa?

Em molesta una mica l’expressió «manipulació genètica», ja que hem de considerar el que sigui millorar el nostre cos i eliminar malalties. Digui-li a una persona amb una malaltia rara, que investigar genèticament la seva cura, és dolent. Digui-li a algú que pateix Alzheimer, o Parkinson... Ara bé, quan tenim la tecnologia: on ens aturarem? Per què no aconseguir fills més llestos o més guapos?

O amb més cabell...

O amb més cabell, que la calvície és dominant (riu). Llavors ja estem prefabricant el futur del fill, li estem llevant llibertat. El perill és aquest.

Qui posa els límits?

Aquesta és qüestió. Qui posa límits i com els posa. De la mateixa manera que la gent va a l’estranger a buscar un ventre de lloguer, si un país no permet l’ectogènesi, qui tingui diners anirà a un altre país que sí que ho permeti.