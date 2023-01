La periodista Núria Casas acaba de publicar «Una cançó per a cada ocasió», on recull cançons de la tradició catalana, adequades per a cada moment de dia en la vida d’un nadó

Va escriure un llibre sobre una ruptura. Ha superat que la deixés en Pau?

Ha, ha, sí, jo no estic com la Shakira. Em va anar molt bé escriure’n, és molt terapèutic. Que consti que en Pau -que no es diu així- es va prendre molt malament el que vaig escriure, però passat el temps ara som molt amics.

És curiós, a tothom li agrada que el deixin en pau.

Ja, però quan et deixen i tu no ho vols, no agrada tant.

La maternitat li ha fet redescobrir la música infantil?

Me l’ha fet recordar. Ens quedem només amb Sol, solet, i La lluna, la pruna, però gràcies a fer un inventari en profunditat, n’he recordat d’altres.

La música amansa les feres. Els nens també, o són més difícils?

Per la meva experiència, haig de dir que sí. Però també pot excitar-los, motivar-los... La música és una navalla suïssa, té moltes utilitats.

A vostè li cantaven, de petita?

Sí, sobretot la meva àvia, les cançons clàssiques com Arri, arri, tatanet. Em penso que això s’ha perdut força, els pares i mares avui solem incorporar cançons actuals. Cal reivindicar que les cançons infantils tradicionals convisquin amb les actuals. No cal fer-ho tot nou, la tradició musical catalana no s’ha de perdre per res del món.

No sé si té futur la cançó tradicional. Al meu fill petit li va el reggaeton.

Sí que en té. El reggaeton té una cosa molt bona: qualsevol cançó se li port adaptar. Hi ha moltes cançons que s’han versionat a ritme de reggaeton.

M’estic imaginant Sol, solet a ritme de reggaeton.

Si algun cantant de reggaeton ens llegeix, que ho faci, segur que triomfa.

Abans em parlava de la Shakira. Sembla que la noia s’ha pres de debò això d’«una cançó per a cada ocasió».

La Shakira ja havia escrit diverses vegades sobre l’amor amb Gerard Piqué. Per què no ha de fer el mateix quan està rabiosa? Ens sobta una mica que una estrella mundial canti sobre un referent futbolístic català. I què? El mateix va fer la Beyoncé. I cantants masculins també ho han fet.

Hey, no vayas presumiendo por ahí, cantava Julio Iglesias.

És que estem fent qüestió d’estat d’una xorrada. Hem passat d’independència sí o no, a Piqué o Shakira. Per favor!

O sigui que els adults també necessitem una cançó per a cada ocasió?

Tots necessitem una cançó per a cada moment. Els meus records més importants, van lligats a alguna cançó. Encara que sigui involuntàriament.

No totes les cançons infantils són innocents.

Hi ha cançons que no les he inclòs en el llibre. Als nens els vull transmetre certs valors. Per exemple, El senyor Ramon empaita les criades. No la censuro, però no la poso en un recopilatori infantil.

Me la cantava la meva àvia. Per sort, mai he tingut criades.

I no condemnarem la seva àvia, eren altres èpoques. No m’agrada la moda de llançar-ho tot a la brossa.

Ara que es miren amb lupa les lletres de cançons de fa anys, potser haurem d’acabar tots cantant les infantils?

Aquest purisme i aquesta correcció constant, posa barreres. Aquesta revisió constant i malaltissa, em porta a reviure censura. Cal trobar equilibri i normalitat, perquè se’ns està sortint tot de mare.