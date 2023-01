Quan Octavi Dalmau va submergir-se fa uns anys en el món de l’escriptura, ho va fer amb l’interès d’il·luminar una època fosca de la nostra història: la postguerra a Figueres i entorn. Amb aquesta voluntat, va crear el personatge del caporal Molins, un agent eficient que protagonitza les cinc novel·les policíaques que ha publicat dins aquesta saga.

La darrera, Orfes, se sustenta en la gestió feta per la Falange Espanyola dels hospicis després de la guerra. L’escriptor recorda que la vídua del polític Onésimo Redondo, Mercedes Sanz-Bachiller, va fundar l’Auxili Social, una organització benèfica que tenia cura dels orfes durant el conflicte seguint un model de l’Alemanya nazi.

«Aquesta organització rebia recursos del règim i movia molts diners, així que la Falange se la va apropiar», comenta Dalmau, tot afegint que «tenia per missió adoctrinar orfes de la banda republicana» o nens que, tot i tenir família, eren arrencats de les llars.

«Eren llocs terrorífics regentats per ordes religioses on els infants eren privats de tota estimació i, quan tenien l’edat legal», els posaven a treballar en mitjans del mateix govern o en el servei domèstic. Com exemple, Dalmau posa el cas de l’Hospici de Girona, la història del qual, testimoniada en un llibre recent signat per Céline Mutos, li ha servit de guia.

El relat que Dalmau imagina a Orfes parteix del cas d’unes noies sortides d’un d’aquests hospicis «que són derivades cap a la prostitució organitzada». La novel·la alça el vol amb uns assassinats i l’arribada d’una jove ferida a la Clínica Santa Creu, cas que posa en alerta el caporal Molins «qui anirà desgranant tota la trama». En aquest llibre no només apareix com a escenari Figueres, sinó també altres localitzacions com Castelló d’Empúries, Vila-sacra, Llançà o Vilaür.

El caporal Molins torna a ser, com en els llibres anteriors, un dels eixos de l’acció, però aquest, a banda d’anar creixent en matisos, està acompanyat d’altres secundaris que, com ja es va veure a l’anterior volum, La Farinera, van prenent més força. És el cas de la seva dona, un personatge femení que, com admet l’autor, «mostra un altre punt de vista».

Dalmau explica que ja té dues noves novel·les més del caporal Molins en el calaix que aniran veient la llum en els pròxims dos anys.

En cartera també es reserva dos altres títols d’ambient històric: un dedicat a un cas de bruixeria a Llers i l’altre sobre la revolta de Vilafranca del Conflent contra l’ocupació francesa.