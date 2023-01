L’any passat, la dibuixant sud-coreana Keum Suk Gendry-Kim commovia fins a la medul·la explicant a «Herba» el cas real d’una de les dones que el Japó va obligar a convertir-se en esclaves sexuals per als seus soldats durant la Segona Guerra Mundial. El còmic ha estat un dels més aclamats de 2022. Ara torna amb una història no menys dura, «L’espera» (totes dues en Reservoir Books), inspirada en la de la seva pròpia mare i en la de diversos testimonis més, «dolorosos i tristos», de civils que es van veure separats dels seus familiars (segons el Govern de Seul, van ser més de 132.000) arran de la guerra de Corea de 1950, que va causar entre dos i tres milions de morts i va dividir el país en dos, partit per una frontera impermeable.

La seva mare va arribar al sud en un perillós èxode de refugiats sota les bombes sense que la seva germana major pogués seguir-la. Encara avui continua esperant alguna notícia seva des de l’hermètica i dictatorial Corea del Nord que governa amb mà de ferro Kim Jong-un. «’L’espera’ és un homenatge a la meva mare, que ja té més de 90 anys. Ella va esperar que jo fos prou madura per a explicar-me la seva història. De nena, en els 80 -recorda-, emetien un programa especial en televisió, «Busco a la meva família», i molts coreans ploraven veient a gent que s’havia retrobat amb familiars del Nord. La meva mare anava sovint a l’emissora per a intentar saber alguna cosa de la seva germana», relata.