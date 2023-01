El món de la música va descobrir l’any passat a Gal.la, una jove de només setze anys que ha publicat el seu primer disc, Dopamina, compost per ella per a explicar els problemes d’una «adolescència que no és un camí de roses», dominada a més actualment per les xarxes socials.

Molt vinculada a Girona després de passar estius en la Costa Brava, participar en el cicle «Joves Jams» de Figueres o cantar per primera vegada els temes del seu àlbum al costat de Judit Neddermann a Cadaqués, les seves últimes actuacions destacades han estat en el marc del Conofest, que l’ha portat a escenaris de Barcelona, Madrid i Mallorca. El títol de l’àlbum i cançons com Scars (Cicatrius) o Toxic (Tòxic), totes compostes per ella, deixen clar el contingut que vol transmetre en un disc en el qual fa públics problemes que ha compartit amb altres joves de la seva edat, com el de les autolesions. Volia explicar aquest episodi: «És un fet pel qual vaig passar i que em costa reconèixer. També parlo de la relació amb els pares en l’adolescència, que no és la millor, perquè tot això no es converteixi en un tabú». De l’àlbum, assenyala que «Dopamina és un neurotransmissor de la felicitat i, aquí, parla de les autolesions, la depressió i les ansietats, però el missatge és d’esperança».