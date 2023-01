La setzena edició del festival Pepe Sales de Girona portarà, en moto i de la mà d’unes «rapsodes-motard», la poesia fins a La Sopa per reivindicar la poeta argentina Alejandra Pizarnik. El mite de la poesia llatinoamericana serà la protagonista d’aquesta edició del festival d’art independent organitzat per l’associació La Penyora Cultura, que comença dissabte i, amb activitats com exposicions, converses o la tradicional mostra de curtmetratges inèdits, se celebrarà fins al 8 de febrer.

La vida i obra de Pizarnik (Avellaneda, 1936 - Buenos Aires, 1972), impregnades per temes com la solitud o el desarrelament, seran l’excusa perquè el Pepe Sales abordi qüestions com el sentiment de pèrdua dels fills de la diàspora, el suïcidi o la llibertat sexual que l’autora bisexual transmet amb els seus versos i també l’empoderament femení, perquè «la cultura està en deute amb les dones», remarca Consol Ribas, de La Penyora Cultura.

I és que per Ribas, l’argentina és «un exemple de rebel·lia per a moltes dones», una «perla que va triomfar malgrat tenir-ho tot en contra», assegura sobre l’escriptora, de qui s’acaba de commemorar el mig segle de la seva mort.

Va néixer l’any 36 a l’Argentina, en una família de jueus de l’Est d’Europa que van perdre el nom abans d’arribar a Amèrica -els Pizarnik eren, en realitat, els Pozharnik-, però que sempre va recordar el seu passat al Vell Continent. Als 36 anys es va suïcidar després d’haver viscut una intensa i curta vida entre l’Argentina, França i els Estats Units i deixant títols com Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de locura i El infierno musical.

Pel que fa a la programació del Pepe Sales, un dels actes destacats d’enguany serà diumenge 22 al matí, amb una rua en moto per escampar la poesia de Pizarnik pels carrers de Girona. Deu motoristes sortiran de la plaça Catalunya i recorreran la ciutat amb els Dimonis de Santa Eugènia per recitar versos als vianants, fent parada a La Sopa per «fer arribar la cultura a col·lectius i espais exclosos dels circuits tradicionals», explica Lluís Llamas, de La Penyora Cultura.

El festival, però, començarà un dia abans, el 21 a les 8 del vespre al Centre Cultural La Mercè, amb la presentació del periodista Xavier Mas de Xaxàs i la inauguració d’una exposició col·lectiva d’arts plàstiques i la performance La condesa sangrienta, que unirà la poesia amb el trapezi doble i els malabars.

L’acte central de l’esdeveniment tindrà lloc dimarts 24 de gener, a les 8 i també a La Mercè, amb la Gran Gala de Fusió de Cultures. Més de 40 artistes, entre els quals Sol Picó, Daura Mangara o Martí Peraferrer, interpretaran l’obra i el temps de la poeta Alejandra Pizarnik amb actuacions de música, teatre, dansa i performance, entre altres disciplines.

Un any més, el cinema Truffaut acollirà la mostra de curtmetratges inèdits inspirats en Pizarnik coordinat per Ester Bertran. Serà el 25 i hi participaran, entre altres autors, els cineastes banyolins Albert Serra i Christophe Faranier, a més de poder-s’hi veure el testimoni enregistrat d’un argentí que va conèixer personalment l’escriptora.

Completaran la programació del festival la conferència Alejandra Pizarnik: una filósofa, a càrrec de l’escriptora i poeta Luna Miguel, i la posterior lectura de poemes amb Mariona Ginès, Silvia Ardèvol, Abel Debritto i Joyce Labong (dilluns 23) o el debat obert sobre poetes oblidades, contracultura, els fills dels refugiats i el suïcidi, amb Sílvia Planas, Pepe Ribas, Diana Español i Edu Sívori (dijous 26).