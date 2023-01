L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós va inaugurar divendres l’exposició Ècdisi de l’artista Tania Font a l’espai artístic i patrimonial de la capella del Carme.

La presentació va comptar amb la presència de l’artista palamosina i va anar a càrrec de Carme Sais, gestora cultural i especialista en art contemporani.

L’exposició de l’escultora Tania Font, sota el concepte d’Ècdisi, que significa sortida o evasió en grec i que s’utilitza per a referir-se al procés de muda de l’exoesquelet dels artròpodes com els crancs, «parla del concepte metafòric de mudar la pell, conservar el que és essencial i desempallegar-se del que no és útil creant un canvi», explica el consistori.

La mostra es podrà veure fins al 12 de març amb accés gratuït, concretament els divendres i dissabtes a la tarda i els diumenges i festius al matí.