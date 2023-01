El reggae de Marcelo Masciadri obre aquest vespre (20.00) la temporada de celebració dels deu anys de Música per a tothom, el cicle organitzat per l'associació cultural Magic Room al centre cívic Pla de Palau de Girona. Durant aquesta dècada, han passat per les trobades musicals-didàctiques del cicle més de 150 músics d'estils i gèneres diversos, incloent-hi els artistes residents, com ara la jove pianista gironina Meritxell Noguer, el multiinstrumentista Jordi Parés o el duet de jazz empordanès Atzur.

Tot i celebrar deu anys d'existència aquesta primavera, la temporada 2023 serà la novena del cicle «per honestedat», remarquen els organitzadors, ja que durant la pandèmia es van haver d'anul·lar molts concerts. Per tant, consideren que durant els anys 2020 i 2021 el nombre de concerts que van poder portar a terme van constituir només una temporada (en aquest cas, la setena i l'any 2022 ja van poder realitzar un altre cop la temporada sencera, en aquest cas la vuitena. Masciadri presenta aquest vespre La Història del Reggae, part 2: La figura i el llegat de Bob Marley amb la col·laboració de l'associació gironina de reggae Rise Up. El cicle continuarà de forma mensual amb artistes com ara el Trio Biterna, la pianista Maria Poyatos o Pedro Burruezo en format trio.