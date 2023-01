Celebraré mi muerte, un espectacle d’Alberto San Juan amb el testimoni del primer metge condemnat per eutanàsia a l’Estat; l’adaptació de la famosa novel·la de Virgina Woolf Una habitación propia o El diablo cojuelo, de Juan Mayorga i Rhum&Cia completen la programació del Teatre de Salt. Si a finals de desembre el teatre va anunciar espectacles com Fàtima, de Jordi Prat i Coll; Lorca en Nueva York també d’Alberto San Juan, Strafalari del Mag Lari o Hamlet.01, aquest dijous posa a la venda la programació completa, que de gener a maig inclou 25 propostes.

Fàtima serà l’espectacle inaugural d’una temporada que també comptarà amb altres noms destacats com Clara Sanchís (Una habitación propia), Raquel Sans i Ramon Madaula (Buffalo Bill a Barcelona), Míriam Iscla (Les bones intencions) o una doble ració de San Juan, que presentarà Lorca en Nueva York i Celebraré mi muerte.

A més a més, la programació comptarà amb l’aliança de Mayorga i els pallassos de Rhum & Cia, El diablo cojuelo. En l’apartat de còmedia, Salt recupera també l’excel·lent Les dones sàvies d’Enric Cambray i Ricard Farré; Una teràpia integral, amb tres funcions; Ni rastre de qui vam ser de Fel Faixedas i Carles Xuriguera o Hamlet.01, on Sergi Belbel escriu i dirigeix un anàlisi humorístic del primer acte de l'obra de Shakespeare.

Pel que fa a la música, la cantant Telva Rojas oferirà un concert de ritmes caribenys amb La Selva Big Band; l'actor de musicals Carlos Gramaje, recordat per les seves col·laboracions amb Dagoll Dagom, farà un repàs a la seva trajectòria (Al sud del Paral·lel) i e-STRINGS by GIO presentarà el seu nou concepte de fusió musical, on barregen la música clàssica amb el pop, rock, dance o ritmes llatins.

Pel que fa a la dansa, acollirà el solo Panorama de Raquel Gualtero i Silver Ballad de La Súbita.

I pels més menuts, la programació repveu el retorn de Superbleda, El petit Dalí i el camí cap els somnis de Viu el Teatre i el nou espectacle del Mag Lari, Strafalari.