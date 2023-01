El projecte de sèrie 'El fill del xofer', d'Isaki Lacuesta, ha estat seleccionat al 'Co-Pro Series' del Berlinale Co-Production Market 2023. En el marc del Berlinale Co-production Market se celebra el Co-Pro Series (21-22 de febrer), que selecciona 10 projectes de sèries d'Europa, Canadà i America Llatina que busquen partners internacionals. 'El fill del xofer' ('The Chauffeur’s Son') és un thriller polític basat en la novel·la homònima de Jordi Amat. A més de dirigir-la, Lacuesta també s’ocupa del guió en col·laboració amb Isa Campo i Cristóbal Garrido.

Entre els projectes seleccionats a la 9a edició de Co-Pro Series hi ha la sèrie catalana 'El fill del xofer', dirigida per Isaki Lacuesta i produïda per Zeta Studios. El projecte de sèrie té l’ajut d'Europa Creativa MEDIA al Desenvolupament (Slate Funding) i el suport de l'ICEC i de TV3.

El llibre és un thriller sobre periodisme, xantatges i corrupció ambientada en la Catalunya on Jordi Pujol guanyava unes eleccions rere les altres. Prenent la trajectòria del periodista i advocat, Alfons Quintà, Amat teixeix una història sobre el poder i el tràfic d'influències que va marcar una època.