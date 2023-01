Coincideixen en el temps diverses aproximacions biogràfiques a escriptores importants; la més recent, Emily (2022), escrita i dirigida per l’actriu Frances O’Connor i centrada en una etapa de la vida d’Emily Brönte, es pot veure a Girona (Truffaut) i a Salt (Odeon). El biopic literari no és cap raresa, com tampoc ho són les pel·lícules sobre escriptores. Iris (2001), Sylvia (2003) i La joven Jane Austen (2007) en són bons exemples. I l’any passat va complir 20 anys Las horas (2002), de Stephen Daldry. Adaptació de la novel·la de Michael Cunningham, aquesta última no és un biopic, però una de les protagonistes és Virginia Woolf (Nicole Kidman) en l’etapa en què va escriure La senyora Dalloway.

Per què és llavors destacable l’aparició els últims anys de nombroses pel·lícules sobre la vida i l’obra d’escriptores? Per tres raons. Primera, perquè realment n’hi ha moltes. Segona, perquè parteixen d’una voluntat clara de recordar la importància d’aquestes autores. I tercera, perquè les seves responsables, majoritàriament directores, es proposen oferir perfils rics i complexos d’aquestes dones.

La majoria d’aquests cineastes esquiven l’esquematisme i posen el focus en com de conscients eren aquestes autores de la realitat de la seva època, de les dificultats a què havien de fer front pel fet de ser dones, en la seva independència i en la seva rebel·lia. No totes aquestes pel·lícules són brillants, i algunes, tot i que ho facin amb la millor intenció, observen les seves protagonistes amb una mirada massa actual, contagiada de les preocupacions del present. Però, tot i que no tots aquests films brillin de la mateixa manera, estan connectats per la necessitat de recordar la importància literària i històrica d’aquestes dones.

Estrenada a les sales espanyoles divendres, l’última és Emily, en la qual O’Connor esbossa la complexitat psicològica de l’escriptora i el possible efecte en la seva vida (i en obra) de dues figures masculines, el seu germà i l’home de qui es va enamorar. Però no és un cas aïllat. Els últims anys han vist la llum Colette (2018), en la que Keira Knightley dona vida a l’escriptora francesa, i Conociendo a Astrid (2018), que se centra en la joventut d’Astrid Lindgren, creadora de Pippi Långstrump, a qui presenta com un clar referent feminista.

També s’han estrenat Marguerite Duras. París 1944 (2017), inspirada en el llibre-diari de Duras El dolor, i, encara més interessants i comentats, Historia de una pasión (2016), Mary Shelley (2017) i Shirley (2020). Abans de passar a aquestes tres últimes, també cal destacar una proposta pròxima: Karen (2020), de María Pérez, un retrat íntim i delicat de l’escriptora danesa Karen Blixen.

Fins i tot sent molt diferents, Mary Shelley i Shirley tenen una cosa en comú: les seves directores creuen -narrativament i formalment- la vida i l’obra de les protagonistes de les seves pel·lícules. En la primera, la cineasta Haifaa al-Mansour recull l’adolescència de l’autora de Frankenstein i els esdeveniments que la van portar a escriure-la. Posa èmfasi, de manera didàctica, en les dificultats de Shelley per fer valer la seva obra en un món que negava la dona i en el feminisme que va heretar de la seva mare, l’escriptora Mary Wollstonecraft. Però el més interessant és com estableix paral·lelismes entre la protagonista i el seu cèlebre monstre i mira d’imprimir al film l’atmosfera de la novel·la.

Mal comú

A Shirley, la directora Josephine Decker també entrellaça, en aquest cas fins al deliri, la vida i l’obra de l’escriptora Shriley Jackson, mestra de la literatura de terror. A Shirley es fonen i confonen l’escriptora, els seus personatges i el seu univers fantasmal.

A les dues pel·lícules hi ha una voluntat expressa de donar protagonisme a l’obra d’aquestes autores i esquivar un mal comú en el biopic literari: oblidar que aquestes dones, més enllà dels seus problemes, sobretot escrivien. Aquesta és també l’essència d’Historia de una pasión (2016), la millor de les pel·lícules citades en aquest reportatge, en la qual Terence Davies s’acosta a Emily Dickinson i captura visualment, amb tanta humilitat com mestria, el misteri dels seus poemes.

L’interès per les escriptores també s’adverteix en el documental, present en sales, festivals i plataformes (Filmin, per exemple, té tot un apartat dedicat a pel·lícules sobre escriptores). Recentment s’han estrenat Los años de Super 8 (2022; Filmin), proposta atípica en la qual la premi Nobel Annie Ernaux (directora del film juntament amb el seu fill) es busca i troba en velles pel·lícules domèstiques, i A las mujeres de España. María Lejárraga (2022; Filmin), documental en què la directora Laura Hojman s’acosta a la figura d’una pionera del feminisme a Espanya i aborda la seva tasca literària silenciada. I, a més de recuperar documentals de la importància de Recordando a Susan Sontag (2014; Filmin) i Todo es una copia (2016), sobre Nora Ephron, les plataformes van incorporant (i fins i tot produint) amb naturalitat i molt bona acollida les noves propostes de no ficció sobre grans escriptores.