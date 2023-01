La violinista Olvido Lanza i el pianista Juan Cuacci obren demà la primera edició del Vipsbalsound (VIBS), el nou cicle de concerts delicatessen de la Bisbal. El cicle, organitzat pel Mirell amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, s’allargarà fins al maig amb recitals mensuals al Teatre Mundial.

La primera proposta serà demà a les 7, amb el concert De Gardel a Piazzolla de Lanza, col·laboradora de músics com Manolo García o Joan Manuel Serrat, i de Juan Cuacci, acompanyant d’artistes com Raphael. L’acte inclourà el passi del documental Joe Plaja, el secretari d’en Gardel, realitzat per Ernest Bou al voltant de la figura del bisbalenc Josep Plaja, darrer secretari del rei del tango, Carlos Gardel.

La programació continuarà el 24 de febrer amb l’estrena a les comarques gironines de En la orilla del mundo, el nou projecte de l’Ignasi Terraza Trio i la cantant Pepa Niebla.

El 10 de març serà el torn del pianista Chano Domínguez, una referència del jazz que actuarà a piano sol a la Bisbal.

El 28 d’abril arribarà un concert especial per a l’ocasió a càrrec de Roger Mas en solitari, només a veu i guitarra. El cantautor solsoní reinterpretarà les cançons més emblemàtiques de la seva discografia, així com d’altres poetes i autors.

La primera edició del cicle Vipsbalsound clourà amb una altra primícia, el concert de presentació del nou disc del duet Magalí Sare & Manel Fortià. Dos anys després del seu disc de debut, Fang i núvols, la cantant multiinstrumentista i el contrabaixista de Cassà presentaran un àlbum que dona nova forma a cançons tradicionals de la Península Ibérica i de l’Amèrica del Sud.

Els preus de tots els concerts és de 15 euros, excepte l’inaugural que només en costa 10, i ja es poden adquirir a través de la plataforma Entradium.