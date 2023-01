El Canal de Salt ha presentat aquest divendres la nova etapa de gestió que enceta aquest 2023 centrada en el foment de la creació de les arts escèniques. L'equipament estrena una sala d'assaig i vol adequar l'antic magatzem com un espai per a projectes de circ i arts de carrer. El director de l'equipament, Xavier Díaz, ha avançat que aquest any volen destinar la meitat del pressupost a fer activitats i produccions, que implicaria entre 300.000 i 400.000 euros. Bona part d'aquests diners seran per a residències artístiques per tal que les companyies desenvolupin els seus projectes. Díaz també ha assegurat que el Canal no tindrà una programació regular, però sí que mostrarà el resultat de les creacions.

El projecte del Canal va començar el 2006. Es tractava d'un projecte que havia de fomentar la creació d'arts escèniques però les sales d'assaig no es van arribar a executar mai i el projecte no es va acabar desplegant. El 2012 les administracions van decidir canviar el model de gestió i retirar-la a Bitó produccions, que era qui se n'havia encarregat fins aleshores. Al llarg d'aquest temps, pràcticament tota l'activitat s'ha concentrat en les funcions que hi programava el Temporada Alta.

Des del 2021 el Canal compta amb un nou director i al llarg del 2022 s'han executat diverses inversions per tal que aquest pugui desenvolupar la proposta creativa d'arts escèniques. El director, Xavier Díaz, ha explicat que després d'assumir-ne la direcció va quedar "gratament sorprès" de les instal·lacions. "Tècnicament és dels millors equipaments de Catalunya", ha assegurat.

Però per tirar endavant el seu projecte, Díaz va demanar a les administracions que acabessin el projecte inicial. Això volia dir construir una sala d'assaig que mai s'havia acabat fent i habilitar diversos espais. Al llarg d'aquest 2022 s'han executat part d'aquestes inversions i a dia d'avui hi ha la sala principal i dues més que permet a l'equipament comptar amb diferents zones per a fer-hi residències.

De fet, l'any passat el Canal va tenir un pressupost de gairebé 900.000 euros. La meitat d'aquests diners es van destinar a inversions per posar al dia el centre d'arts escèniques. Ara, una vegada s'han executat bona part d'aquestes inversions, el director ha volgut presentar el nou projecte. Es tracta d'una proposta que ha de fomentar les residències artístiques, les coproduccions i la creació d'arts escèniques.

Garantir els drets culturals

El director ha destacat que un dels principals objectius de l'equipament serà "garantir els drets culturals" a diferents nivells. En primer lloc el dret de la ciutadania de veure qualsevol de les propostes que s'hi facin i en segon lloc també garantir el dret a la creació artística a qualsevol persona.

Per això obriran tres línies de treball per fomentar aquesta creació. La primera d'elles és a partir de les residències i les coproduccions. A través d'una convocatòria, totes les companyies interessades en tirar endavant un espectacle podran presentar la seva proposta. Una comissió tècnica avaluarà els projectes i en seleccionarà uns quants. A partir d'aquí se signaran contractes de coproducció amb les companyies.

Això vol dir que aquestes podran fer residència al Canal i, a més, el centre subvencionarà un 25% de l'espectacle en una forquilla d'entre 15.000 i 25.000 euros. Mentre duri la residència, els artistes desenvoluparan les seves propostes i després es mostraran al públic. La intenció és que després aquestes propostes tinguin un recorregut per teatres i equipaments culturals de tot Catalunya.

Per això ja s'estan teixint aliances amb festivals i altres teatres amb l'objectiu de compartir coproduccions i també de garantir una gira de representacions per a cada proposta. El Canal ha anunciat acords amb Temporada Alta, Fira de Tàrrega o el Teatre Municipal de Girona.

En segon lloc hi haurà espais de creació, en què les companyies no rebran suport econòmic però sí que podran fer servir les sales del Canal. En aquest cas, els artistes podran assajar i provar les produccions sense haver d'assumir les despeses tècniques que implica. Per últim, la tercera línia seleccionarà un projecte a l'any per acompanyar-lo en tot el procés de creació.

Més de 300.000 per a la creació

Xavier Díaz ha destacat que la intenció és destinar el 50% del pressupost del 2023 a la producció artística, que significa entre 300.000 i 400.000 euros. A dia d'avui, el Canal compta amb un pressupost que frega els 600.000 euros, tot i que la intenció és que la xifra arribi als 810.000. Per fer-ho dependrà dels pressupostos de la Generalitat.

A més, el director ha detallat que vol sumar-hi un quart espai d'assaig al Canal. Es tracta de l'antic magatzem del centre, ubicat en una de les naus de les Guixeres, a l'altra banda de la sèquia Monar on hi ha el complex de la Coma-Cros. Díaz ha detallat que han eliminat bona part de l'atrezzo que s'hi guardava per destinar la nau a "creació de circ i les arts de carrer". Es tracta d'un espai "idoni" per aquest tipus de produccions per l'alçada i les dimensions que té la nau.

De fet, Xavier Díaz ha recordat que Tolosa compta amb una gran escola de circ i ja han començat a parlar sobre futures col·laboracions amb el Canal. El motiu d'aquesta relació és el centre d'arts circenses que ha obert en una altra de les naus de les Guixeres. Aquest centre ja compta amb onze tallers i un centenar de participants.

Sense programació

El director ha remarcat que un dels seus objectius és anar teixint aliances i complicitats entre equipaments i buscar eines per internacionalitzar els projectes que s'hi produeixin. Per altra banda, el Canal de Salt no tindrà una programació de temporada estable com poden tenir la resta d'equipaments culturals. Això no vol dir que aquestes instal·lacions no serveixin per representar funcions, sinó que la programació s'anirà vestint en funció de quan estiguin els projectes de residència artística.