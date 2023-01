Madonna actuarà dos dies seguits a Barcelona, els dies 1 i 2 de novembre, segons ha anunciat aquest divendres Live Nation. "L'aclaparadora demanda d'entrades" pel primer dels concerts, que s'ha activat tot just aquest matí, ha fet que l'artista nord-americana afegeixi una segona data a la capital catalana. Les entrades per aquest segon concert també estan ja a la venda. Madonna va fer oficial a principis de setmana que emprendria la gira mundial 'Maddona: The Celebration Tour', amb la qual visitarà 35 ciutats d'arreu del món per repassar els 40 anys de carrera musical.