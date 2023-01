La llegenda del rock David Crosby, fundador de bandes mítiques dels seixanta com ‘The Byrds’ i ‘Crosby, Stills & Nash’, va morir aquest dijous als 81 anys. «Amb gran tristesa, després d’una llarga malaltia, ha mort el nostre estimat David [Croz] Crosby. Estava envoltat d’amor per la seva dona i ànima bessona, Jan, i el seu fill, Django», va escriure la dona del músic en un comunicat publicat pels mitjans. En la nota, la família va remarcar que el llegat musical de Crosby «continuarà viu a través de la seva llegendària música».

El cantant i compositor, nascut a Califòrnia (EUA), era fill del cineasta Floyd Crosby. Va començar la seva carrera musical en la infància amb el seu germà, i més tard va desenvolupar la seva trajectòria professional amb el cantant Roger McGuinn. El 1964 Crosby i McGuinn van formar ‘The Byrds’ amb els músics Gene Clark i Chris Hillman. L’agrupació va obtenir un gran reconeixement un any més tard quan van presentar la seva versió del clàssic de Bob Dylan ‘Mr. Tambourine Man’, que va donar nom al seu disc de debut, amb cançons com ‘Turn Turn Turn’.

Crosby va estar involucrat sentimentalment amb la cantant de folk canadenc Joni Mitchell, que el va posar en contacte amb Neil Young i Stephen Stills. La seva aventura amb ‘The Byrds’ va culminar amb la seva expulsió del grup el 1967. Més tard, Crosby va fundar amb Stills i Graham Nash la banda de folk-rock ‘Crosby, Stills & Nash’, a la qual més endavant s’hi va afegir el cantant canadenc Neil Young. El grup va fer el seu primer concert com a trio en el festival de Woodstock el 1969.

Tot i que l’adhesió de Young va suposar l’èxit comercial de la banda, amb àlbums com ‘Deja Vu’, amb grans ‘hits’ com ‘Woodstock’ i ‘Teach your children’, el grup es va dissoldre per diferències d’egos. Les dues bandes van ser una peça clau del desenvolupament del folk-rock i el country-rock que es va gestar a Califòrnia i es va popularitzar en la dècada de 1970. Crosby va continuar com a solista i l’últim disc que va presentar va ser el 2021 sota el nom de ‘For free’.

En el terreny personal, el músic va tenir problemes d’addicció amb l’alcohol i les drogues durant anys. De fet, el 1982 va ser arrestat a Dallas (Texas) per possessió de drogues i armes, i va rebre una sentència de cinc anys de presó, tot i que només va complir cinc mesos entre reixes. El 1994 li van fer un trasplantament de fetge que va ser pagat pel músic Phil Collins, després de ser diagnosticat amb hepatitis C.