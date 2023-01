La darrera novel·la que Mercè Rodoreda va publicar en vida arriba aquest cap de setmana a a la sala La Planeta de Girona convertida en espectacle teatral. L’adaptació de Quanta, quanta guerra de la companyia Farrés Brothers es veurà a la sala gironina demà (20.00) i diumenge (18.00).

L’obra rodorediana salta a l’escenari per iniciativa del jove actor Biel Rossell, que hi ha sumat la complicitat de Farrés Brothers, companyia coneguda per espectacles familiars bellíssims, com Tripula, però que també ha tirat endavant propostes per a adults, com La visita de la vella dama.

Dirigit per Pep Farrés de lFarrés Brothers, Rossell hi interpreta Adrià Guinart, un noi de quinze anys que deixa casa seva per anar a la guerra, una fugida que veu com una oportunitat per sortir del niu i conèixer món.

Ho fa acompanyat de Biel Serena, que s’encarrega de l’espai sonor, clau en el muntatge, amb música en directe i efectes creats en viu.