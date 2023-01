L'aposta d'Inditex per la segona mà, a través del portal Pre-Owned, així com l'estancament de les botigues físiques i les bones dades del mercat de la segona mà, confirmen que la roba usada ja no és "de pobres", sinó el futur d'un sector en el qual marca el pas un consumidor jove i amb consciència mediambiental.

L'aposta d'Inditex per posar de nou a la venda les seves peces ja utilitzades a través dels propis compradors -en comptes de deixar que d'altres purament online com Vinted s'emportin tot el pastís- està , ara per ara, solament disponible al Regne Unit, si bé els d'Arteixo no descarten ampliar-ho a d'altres països.

Les xifres sobre el consum de segona mà, en ple creixement el 2019 i 2020 abans de la Covid, assenyalen que ni tan sols la pandèmia ha estat obstacle perquè segueixi creixent el consum de roba de segona mà, una tendència que a més de ser una resposta al "fast fashion" també guanya pes per la crisi i la inflació.

JA NO ÉS ROBA "DE POBRES"

Joan Carles Montes, portaveu de la fundació Humana, ha explicat a EFE que "el sector de la reutilització està vivint un moment molt dolç" i que les botigues Humana a Barcelona han augmentat del 2021 al 2022 un 25%.

"La roba de segona mà no està de moda, sinó que és una tendència que ha arribat per quedar-se", ha assegurat Montes, qui afegeix que "durant molts anys el sector de la roba de segona mà a Espanya portava amb si cert prejudici, s'associava a roba de pobres, però això s'ha acabat".

A les botigues, assenyala, ara hi ha una clientela heterogènia, encara que hi ha més afluència de joves que persones de més edat, i les visiten més dones que homes, explica.

En la seva opinió, "està el fet de buscar un preu més baix, però també de buscar peces de més qualitat i més úniques. Si una peça té 15 anys i segueix en bona forma per seguir venent-se és que és bona".

"A més la reutilització és una alternativa fantàstica al model de consum accelerat. Produir una nova peça deixa una petjada de carboni enorme", recorda.

LES GRANS MARQUES SE SUMEN A LA SEGONA MÀ

"Aquesta nova plataforma a la web i app mòbil de Zara és una acció més que s'emmarca en el projecte d'Inditex enfocat a la sostenibilitat, i paradigmàtic del seu compromís d'avançar cap a un model d'economia circular que engloba totes les fases de la seva activitat, des del disseny del producte fins a la gestió de les seves botigues, així com fabricació, logística i oficines de l'empresa", apuntava fa unes setmanes Inditex Regne Unit en un comunicat.

I el gegant del tèxtil gallec no és l'únic que aposta per ampliar el seu negoci amb la venda de roba usada d'altres temporades. També H&M ha desenvolupat una plataforma per a la venda aquestes peces, Sellpy, que ja funciona a vint països, com Espanya.

Segons l'economista Neus Soler, les grans marques busquen, d'una banda, respondre positivament a una necessitat social del consumidor i, per l'altra, poder exercir control sobre l'activitat i obtenir informació gràcies a això.

I és que, "si la marca no té una plataforma pròpia, el consumidor vendrà les seves peces igualment, mitjançant plataformes com Vinted o Wallapop; no obstant això, si ho fa a la plataforma de la marca, la informació que es generi gràcies a aquesta acció —dades demogràfiques, psicogràfiques, comportamentals, etc— serà propietat de la marca, que podrà treure benefici d'això".

A més, en la compravenda de roba usada, segueix havent-hi, remarca, el foment del consum, ja que "potser en aquestes circumstàncies, el consumidor comprarà encara més roba nova, perquè, quan es cansa d'ella, podrà revendre-la amb facilitat".

SOSTENIBILITAT ENFRONT DE "FAST FASHION"

Segons l'ONU, la indústria de la moda és la segona més contaminant del món. Actualment, comprem un 60% més de roba que fa una dècada i llencem aquestes peces després d'haver-les usat amb prou feines una mitjana de deu vegades, per la baixa qualitat de la roba "fast fashion" de baix cost, un model que resulta poc sostenible en plena lluita contra el canvi climàtic.

Per aquest motiu les grans companyies de moda porten anys apostant per la sostenibilitat per a la seva pròpia imatge de marca, si bé fins ara es basava més a reutilitzar teixits que a donar nova vida a les seves pròpies peces, ha explicat a EFE Isabel Jiménez-Zarco, investigadora del grup i2TIC (Grup de Recerca Interdisciplinària sobre les TIC) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Més enllà de complir amb el seu "greenwashing", aquestes marques poden aconseguir controlar millor la qualitat de la roba pròpia que es torna a posar al mercat sent els seus propis mediadors de revenda, ha afegit la professora de la UOC, que destaca els beneficis per als consumidors d'aquesta opció enfront d'altres de plataformes que gestionen tercers. EFE