La cantant Núria Graham va donar ahir el tret de sortida a la nova temporada de l’Auditori de Girona amb la presentació oficial del seu nou disc, Cyclamen. El treball, que suposa un canvi de rumb en la carrera de la vigatana, defuig l’autobiografia i s’endinsa en un mon oníric marcat pels missatges de la natura i un ambient de fantasia.

Cuinat a l’Empordà, especialment al menjador de casa seva, a la Bisbal, Cyclamen és el quart disc de la cantant.

Fins ara ja ha rodat per diversos escenaris als Estats Units i a Europa, però el recital d’ahir era l’inici de la gira per l’Estat, un tour que entre altres parades, ja té dates per Madrid, Barcelona o Figueres.