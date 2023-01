El pianista i compositor Moisés P. Sánchez serà l’artista resident de l’Ateneu-Centre Municipal d’Estudis Musicals de Banyoles aquest any. Sánchez, un dels referents dins l’escena jazzística musical de l’Estat, oferirà tres concerts a la capital del Pla de l’Estany durant el 2023 i participarà en trobades amb alumnes de l’Escola Municipal de Música.

El músic madrileny assegura que la residència serà «una gran oportunitat per connectar artistes i la feina que es fa des de Madrid i Catalunya».

La residència artística de Moisés P. Sánchez s’obrirà el dissabte 18 de febrer amb la presentació de Bach (re)inventions, on el pianista recrea les quinze invencions per a piano de J.S. Bach i les trasllada al seu llenguatge, interpretades en format trio. És un experiment en format de trio on actuarà conjuntament amb el contrabaixista Pablo Martín Caminero i el bateria i percussionista Pablo Martín Jones, on aconsegueixen construir un viatge fascinant pel món de Bach. El disc va ser premiat l’any passat com a millor àlbum de jazz en els Premis MIN de la Música Independent.

El diumenge 7 de maig Moisés P. Sánchez oferirà el segon concert on presentarà Dedication II. Dedication, gravat a Nova York, va marcar l’horitzó musical de Moisés P. Sánchez. Ara, dotze

anys després, Sánchez, Javier Vercher al saxo tenor; Toño de Miguel, al contrabaix i Borja Barrueta, a la bateria, es reuniran de nou per bolcar la seva evolució i tot el que han après i desaprès en una nova publicació, Dedication II.

La residència artística es tancarà el dissabte 23 de setembre amb el concert Cancionero on Sánchez comptarà amb la veu de Cristina Mora per oferir un programa especialment ideat per

al tancament de la residència. En aquest concert, a partir de les col·laboracions i experiències que han compartit al llarg de les seves carreres, donaran vol a les cançons populars.