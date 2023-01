El Festival Pepe Sales va unir ahir la poesia de l’argentina Alejandra Pizarnik i les motos dels Dimonis de Santa Eugènia per fer arribar la cultura als més necessitats, anant a recitar poesia a La Sopa, el Centre d’Acollida i Serveis Socials de Girona.

«Nosaltres portem la cultura on per circumstàncies de la vida no n’hi ha», va explicar Consol Ribas, la directora d’aquest Festival d’Art Independent conjuntament amb Lluís Llamas. Per aquest motiu, ahir La Sopa va ser un final, «però també un inici», va assegurar Ribas.

I és que a mig matí, un grup d’artistes, agrupades sota el nom d’«Amazones Motards», van congregar-se a la Plaça Catalunya juntament amb els motards «Els Dimonis» de Santa Eugènia amb l’objectiu de recitar poesia de Pizarnik «a tot arreu», seguint el fil conductor de la setzena edició del Festival Pepe Sales, dedicat a aquesta poeta argentina considerada una de les més influents del segle XX.

Passant per la Rambla i els carrers del Barri Vell abans d’arribar a La Sopa, les «amazones» van anar aturant els veïns i els van animar a escoltar alguns versos de l’obra de la poeta que van anar recitant en grup. Sorpresos i encuriosits, alguns ciutadans que passejaven per la zona els van agrair la tasca i d’altres les van seguir fins al pati de La Sopa, unint-se a l’espectacle itinerant.

Un cop dins el Centre, que actua com a servei de menjador per a les persones amb molt pocs recursos econòmics, tant el grup interdisciplinari d’artistes com els motards van entrar al pati a recitar i escoltar poesia, on van estar acompanyats d’algunes de les persones que acudeixen amb regularitat a fer els àpats al Centre d’Acollida.

Així, l’Associació La Penyora Cultura, organitzadora del Festival Pepe Sales, va voler visibilitzar els més desafavorits acostant-los una poeta que també va haver de lluitar contra múltiples dificultats com són el terror de la guerra, el masclisme, la LGTB-fòbia i diversos problemes de salut mental, que la van portar al suïcidi fa cinquanta anys després d’una sobredosi de pastilles.

La mort de Pizarnik va ser en una edat molt jove, amb tan sols trenta-sis anys. Segons La Penyora Cultura, «tot seguit de la seva mort va néixer el mite d’una artista rupturista i neo-surrealista».

«La millor poeta del segle XX»

«Jueva, dona i bisexual, però el que hem de dir d’Alejandra Pizarnik és que és la millor poeta del segle XX», va declarar Consol Ribas.

«Honorem cada any una artista a qui li ha costat, però que amb els anys es fa de culte, que té unes poesies que trenquen amb tot», va afegir.

En aquest sentit, el Pepe Sales busca analitzar les circumstàncies de l’època i la vida dels autors per fer-ne una comparativa amb la realitat actual. A banda, es plantegen dues altres línies de treball: la reflexió al voltant dels fills d’emigrants fugits d’una guerra com és el cas d’Alejandra Pizarnik i el tabú del suïcidi.

Per continuar descobrint la vida de Pizarnik el Festival organitza avui una conferència titulada «Alejandra Pizarnik: una filòsofa», a càrrec de la poeta, periodista i editora Luna Miguel.

A més, les artistes Mariona Ginès, Silvia Ardèvol, Abel Debritto, Joyce Labong, l’acompanaran a l’acte que començarà a les vuit del vespre al Centre Cultural La Mercè recitant poemes de la poeta argentina.

Així mateix, fins dijous el Pepe Sales brinda tot un seguit d’activitats en col·laboració amb el Cinema Truffaut, per exemple, apostant per la difusió d’aquesta autora de culte, avantguardista i revolucionària.

Poesia itinerant. 1 L’actriu i cantant Mariona Ginès recitant un poema d’Alejandra Pizarnik a la Plaça Catalunya de Girona. F

2 Les artistes «Amazones Motards» recitant poesia al pati de La Sopa. F

3 Els motards «Els Dimonis» de Santa Eugènia amb les seves motos pel Barri Vell. F