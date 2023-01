La Diputació treu a concurs la gestió del Fitag d’aquest estiu per 96.800 euros

La Diputació de Girona ha licitat el contracte de gestió del Festival Internacional de Teatre Amateur, el Fitag, d’aquest any per un màxim de 96.800 euros. L’estiu passat, l’actor i director Martí Peraferrer va deixar la direcció del Fitag després de divuit anys al capdavant del certamen, i ja llavors l’ens provincial va garantir que el projecte seguiria endavant però que caldria un concurs públic per escollir-ne el nou responsable i que preveia posar-lo en marxa abans d’acabar el 2022.

Fins ara, des de la Diputació es contractava només la direcció artística del Fitag a través de la Fundació Casa de Cultura de Girona. Un cop dissolta aquesta fundació l’any passat, el Fitag passa a executar-se íntegrament des de la corporació provincial i per això se’n treu a concurs públic la gestió integral.

Finalment, ara la Diputació ha fet públic l’anunci de licitació i el plec de clàusules per adjudicar el contracte del servei de direcció artística, producció tècnica i dinamització de la vint-i-tresena edició del festival, que tindrà lloc del 22 al 26 d’agost. El valor estimat d’aquest contracte és de 96.800 euros, IVA inclòs, i la durada, de sis mesos. No preveu pròrrogues per a futures edicions del festival.

Els interessats a presentar-s’hi hauran d’acreditar experiència tècnica i professional en l’àmbit escènic, així com solvència econòmica i financera, justificant un volum anual de negoci equivalent a la meitat del contracte licitat.

Segons el plec de clàusules, es valorarà el projecte més adequat «a la realitat sociocultural del teatre amateur» de les comarques gironines i l’aproximació de la proposta plantejada al teatre internacional.

Per tot plegat, els candidats hauran de presentar un projecte amb una proposta de programació i activitats paral·leles per incentivar el teatre no professional i la interacció entre el públic i els grups teatrals que hi participin; definir el sistema de selecció de les companyies o el projecte d’oficina de producció, per exemple.

9.200 espectadors el 2022

Martí Peraferrer va assumir la direcció del certamen després de l’edició el 2004, rellevant als membres del grup Teatre de Guerrilla, que havien estat al capdavant del festival des de la seva creació, l’any 2000.

La darrera edició del Fitag amb Peraferrer com a director, l’estiu passat, va tancar amb uns 9.200 espectadors i un 75% d’ocupació als 36 espectacles programats en diferents espais de la ciutat de Girona i també a Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Sant Gregori, Sant Pere Pescador i Vidreres.