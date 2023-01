"Everything Everywhere All at Once", de "Els Daniels", Daniel Kwan i Daniel Scheinert, s'ha convertit aquest dimarts en la gran favorita per als Oscar al sumar 11 nominacions en la 95a edició dels Premis de l'Acadèmia de Hollywood, que s'entreguen el pròxim 12 de març.

Al film de "Els Daniels", que està sent una de les sorpreses de la temporada de premis, la segueixem "The Banshees of Inisherin", de Martin McDonagh, i "All Quiet on the Western Front" d'Edward Berger, que registren nou nominacions cada una.

"Elvis" de Baz Luhrmann, parteix com una de les grans opcions també amb vuit candidatures i per darrere queden "The Fabelmans" de Steven Spielberg amb set nominacions i la supertaquillera "Top Gun: Maverick", que aspira a sis estatuetes.

La producció de "Els Daniels" opta a millor pel·lícula, millor direcció, millor actriu (Michelle Yeoh), millor actor de repartiment (Ke Huy Quan), millor actriu de repartiment (Jaime Lee Curtis i Stephanie Hsu), millor disseny de producció, millor edició, millor banda sonora, millor cançó original i millor guió original.

En la llista de millor cineasta se suma Spielberg, qui aquest dimarts va aconseguir el seu novè esment en aquesta categoria, juntament amb McDonagh ("The Banshees of Inisherin"), Todd Field ("Tár") i Ruben Östlund ("Triangle of Sadness").

Les esmentades cintes també competeixen a la categoria de millor pel·lícula, juntament amb "All Quiet on the Western Front", "Elvis", "Women Talking" i les taquilleres "Avatar: The Way of Water" i "Top Gun: Maverick".

Austin Butler ("Elvis") haurà d'enfrontar-se a Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin") en la categoria de millor actor. Tots dos van ser els interpretis guanyadors dels Globus d'Or i comparteixen categoria amb el guanyador dels Critics Choice Awards, Brendan Fraser ("The Whale"); Paul Mescal ("Aftersun") i Bill Nighy ("Living").

Cate Blanchett optarà al seu segon Oscar com a millor actriu (tercer en total) per "Tár", al costat de la hispna-cubana Ana de Armas en el seu paper de Marilyn Monroe en "Blonde", Andrea Riseborough ("To Leslie"), Michelle Williams ("The Fabelmans") i Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once").

La categoria a millor actriu de repartiment té a Angela Basset, que ja va guanyar un Globus d'Or per "Black Panther: Wakanda Forever", qui tornarà a enfrontar-se a Jamie Lee Curtis i Stephanie Hsu (totes dues actrius de "Everything Everywhere All at Once"), Hong Chau ("The Whale") i Kerry Condon ("The Banshees of Inisherin").

Mentre que el millor actor de repartiment se'l disputaran Brendan Gleeson i Barry Keoghan, de "The Banshees of Inisherin"; Brian Tyree Henry ("Causeway"), Judd Hirsch ("The Fabelmans") i Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once").

El mexicà Guillermo del Toro lluitarà pel seu tercer Oscar després de la seva nominació a la millor pel·lícula d'animació per "Pinocchio", que competeix amb "Turning Xarxa", de Domee Shi; "Marcel the Shell with Shoes On", de Dean Fleischer Camp; "Puss in Boots: The Last Wish", de Joel Crawford, i "The Sigui Beast", de Chris Williams.

Continua la bona ratxa per al film argentí de Santiago Mitre "Argentina, 1985", que va ser nominada a la millor pel·lícula internacional al costat de "Close" (Bèlgica), "EO" (Polònia), "The Quiet Girl" (Irlanda) i "All Quiet on the Western Front" (Alemanya).

El curtmetratge "Le Pupille", produït pel mexicà Alfonso Cuarón ("Gravity"), de la directora italiana Alice Rohrwacher, va ser nominat en la categoria de millor curtmetratge.

Per part seva, el film "Bardo: Falsa crònica d'unes quantes veritats", d'Alejandro González Iñárritu, només va aconseguir un esment en nominar a Darius Khondji a la millor fotografia.

"Babylon" va obtenir, per part seva, esments en les categories de millor disseny de producció, millor disseny de vestuari i millor banda sonora.

Les súper estrelles de pop no van quedar fora de les nominacions d'enguany, perquè en la categoria a millor cançó original es troben Lady Gaga per "Hold My Hand", de "Top Gun: Maverick", i Rihanna amb "Lift Em Up", de "Black Panther: Wakanda Forever".

M.M. Keeravaani amb "Naatu Naatu", de "RRR"; Ryan Lott, David Byrne and Mitski per "This is life", de "Everything Everywhere All at Once", i Diane Warren amb "Applause", de "Tell It Like a Woman", completen les nominacions en aquesta categoria.

La 95a edició dels Premis Oscar es durà a terme el diumenge 12 de març en el Dolby Theatre situat a Hollywood i tindrà com a conductor al comediant Jimmy Kimmel.