Els videojocs protagonitzaran la nova edició de la Mostra d’Animació i Curtmetratges de Cassà de la Selva, la Macca, que se celebrarà el cap de setmana del 4 i 5 de febrer. Si bé la Macca ja havia inclòs els videojocs en la seva programació en algunes de les primeres edicions, en aquesta ocasió va un pas més enllà, reivindicant el seu interès com a artefacte cultural i fent valdre el treball artístic que hi ha rere una indústria cultural que beu clarament de les referències audiovisuals i que ja supera en facturació la del cinema i la música juntes.

Així, la programació de la vint-i-tresena edició girarà entorn del videojoc i de les cada cop més exitoses adaptacions que se’n fan en forma de sèrie o pel·lícula, com les recents The last of us i Arcane, però també inclourà els ingredients clàssics de la mostra cassanenca, com el Correcurts, els tallers d’stop-motion i l’animació per a mainada.

La cultura del videojoc centrarà una sessió el 4 de febrer a la tarda, amb xerrades i projeccions. L’estudi català Appnormals presentarà el seu videojoc Frank and Drake, una aventura creada amb rotoscòpia, una tècnica d’animació que també s’ha utilitzat en pel·lícules i sèries. En la mateixa sessió, la crítica de cinema i divulgadora Mariona Borrull hi farà una xerrada sobre les relacions bidireccionals entre cinema i videojoc, i el periodista Marc Vilajosana abordarà la influència en el videojoc del prestigiós Studio Ghibli, creadors de clàssics de l’anime com Totoro o La princesa Mononoke. També s’hi projectarà una mostra de les millors produccions de la indústria catalana, amb el treball que el col·lectiu UniversG8co va realitzar per a l’exposició Nova Pantalla del Palau Robert de Barcelona.

El dinovè Correcurts

El mateix dia 4 també hi ha previst El meu primer festival, dues sessions de curtmetratges per a infants majors de 2 i 7 anys per iniciar-los en el món de l’animació; i el tradicional concurs Correcurts. A punt de complir dues dècades com a activitat bandera de la Macca, arriba la dinovena edició d’una competició que reuneix creadors audiovisuals d’arreu del país per rodar en 24 hores un curtmetratge que inclogui un objecte que no coneixeran fins aquell mateix dia. Un cop més, la projecció i entrega de premis es podrà seguir de manera presencial i en línia l’endemà, diumenge 5, al vespre.

Pel que fa al divuitè premi Domènec Torrent i Gelmà, que reconeix persones i entitats que treballen per mantenir el cinema als pobles, enguany recaurà en la Sala de Cinema Centre Recreatiu de Vilallonga del Camp, amb gairebé 60 anys d’història, i la seva ànima, Josep M. Vallès Badia. L’equipament compta amb un espectacular museu del cinema format per la seva col·lecció de material cinèfil.

La programació de la Macca d’aquest any compta, a més, amb altres propostes com L’hora del Conte, en col·laboració amb la biblioteca de Cassà de la Selva, aquesta vegada amb Chomón per a la mainada, amb Artur Díaz, o el taller d’animació amb stop-motion.