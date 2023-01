Conxita Català salta als escenaris amb «Ara sí!», dirigit per Pep Vila

Conxita Català, l’alter ego de l’actriu Gisela Puntí, debuta com a protagonista absoluta d’un espectacle a Ara sí!, un muntatge la companyia En Clown de Vida. Dirigit per Pep Vila, aquesta proposta de teatre i clown s’estrena aquest divendres (20.00) a la sala La Planeta de Girona, on també es veurà dissabte (20.00) i diumenge (18.00).

Després de fer petites aparicions en cabarets i també en un programa de la Xarxa de Televisions Locals durant el confinament, Conxita Català protagonitza ara un muntatge que, des de l’humor i el clown, planteja una reflexió sobre la vida i l’espiritualitat a la qual s’aferra el personatge. Puntí defineix la Conxita com «un huracà que transforma els llocs on arriba», una barreja entre «la Lloll, La Cubana i la Sardà, pel punt amarg». L’actriu va crear el personatge per a intervencions breus i, al costat de Pep Vila l’ha anat treballant en els darrers mesos per trobar-li «un món intern». Amb la mira externa de Vila, que s’encarrega de la direcció d’Ara sí! i signa amb Puntí el guió, el muntatge és un monòleg d’uns 40 minuts sobre una dona que perd la fe i emprèn un tortuós viatge espiritual. «Hem treballat molt a partir de la improvisació entorn de l’espiritualitat, buscant-li l’extrem, perquè el públic vegi com ha arribat fins aquí a través del teatre i del clown», explica l’intèrpret osonenca. Un cop estrenat aquesta setmana a Girona, la peça farà gira per municipis de la demarcació com Maçanet de la Selva, Sarrià de Ter o Cassà, dins la Xarxa Gironina de Cafè Teatre.